Ошибки, баги, вопросы - страница 2899
MetaQuotes:
Исправили, будет в очередной бете
Отлично, спасибо за оперативность!
Ранее исследовал данный вопрос, вот что удалось найти:
Раньше с массивом работало build 2085
Странно что сейчас не работает при том, что Вы сообщали об ошибке полгода назад, я - 3 месяца назад (почти год не обновлял терминал). Если бы изначально не работало - тогда понятно
Раньше с массивом работало
проверил - в MQL4 до сих пор работает
UPD: даже с директивой #property strict 4-ке все компилируется
Уважаемы разработчики, прошу пояснить, это такая логика индикатора или не корректное поведение?
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Aleksey Vyazmikin, 2020.11.02 21:52
Ух, как злюсь - выявил индикаторы из стандартной поставки, которые дают разный показатель в один момент времени, если были запущены в разные периоды в тестере - не знаю как они считаются, но для машинного обучения они опасны!
Результат снимался 01.08.2019 10:04:00 на минутках по OHLC Si Splice.
TesterHideIndicator выставляет тестеру флаг видимости индикаторов, которые создаются после.
Он не меняет флаг видимости у созданных ранее индикаторов.
Можно проверить следующим экспертом
В визуализаторе и на графике, открытом после простого тестирования, индикатор MACD не виден, Moving Average виден
То есть, работает, как и было задумано
Спасибо. Это я не на том фрейме ждал индикатор, извиняюсь за невнимательность!
Долго не мог понять почему шрифты выводятся в Canvas с таким плохим качеством.
И сегодня понял, что существует неправильный вывод шрифтов в режиме канваса с подержкой прозрачности COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.
Очевидно, что этот баг заключается в том, что в режиме COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE сглаживание кромки шрифта происходит не через 4-й байт прозрачности(A), а изменением яркости трех байтов RGB, как в режиме COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA.Демонстрирующий этог Баг скрипт прикладываю. (Слева выводятся шрифты в режиме COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA, а справа с потерей качества шрифты в режиме COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)
Если это поправить, то шрифты в режиме COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE будут выводится даже чуть быстрее(т.к. нужно менять только один байт A , а не три RGB в пикселе ARGB) и с гораздо лучшим качеством.
Особенно это хорошо видно в режиме "белый на белом" - шрифтов не должно быть видно. И в режиме белый на черном. Видно что качество шрифтов сильно портится из-за неправильной обработки краев шрифта.
Черный на белом:
Белый на черном
VS
Белый на белом. Справа (режим COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) ореол(кромка) шрифта, которого не должно быть.
Разработчики, пожалуйста, почините это.
Самый важный режим Canvas.
ЗЫ Кстати такой же косяк у вас в классе CCanvas как миминум из-за функции PixelTransform (https://www.mql5.com/ru/forum/227736/page43#comment_13272694), поэтому функции со сглаживанием работают неправильно. Решение я вроде там предлагал.
Здесь нет ошибки.
Для белого шрифта используйте белую "подкладку"
C2.Erase(0x00FFFFFF);
Если кто сталкивался, прошу подсказать, что делать.
Столкнулся, что Телега отправляет/принимает текстовые сообщения, но файлы/картинки - нет.
После перезапуска мессенджер стал виснуть мертво каждый раз. Полная переустановка на чистую - аналогично.
В Хроме файлы скачиваются полностью, но не помечаются, как завершенные.
Так с любыми файлами. Похоже, это какая-то общая проблема. Антивирус и брандмауер не включены.
Поиском в инете найти не смог решение этой проблемы. Возможно, здесь кто сталкивался.
ЗЫ Очень не хотелось перезагружать Win10, т.к. шли важные расчеты. Перезагрузка убрала проблему.
Здесь нет ошибки.
Для белого шрифта используйте белую "подкладку"
На форум не получается вставить картинку (ALT+I), если путь к ней указан в кавычках.
Без ковычек - без проблем.