Ошибки, баги, вопросы - страница 2899

Новый комментарий
 

MetaQuotes:
Исправили, будет в очередной бете

Отлично, спасибо за оперативность!

 
Sergey Dzyublik:

Ранее исследовал данный вопрос, вот что удалось найти:

Раньше с массивом работало build 2085

Странно что сейчас не работает при том, что Вы сообщали об ошибке полгода назад, я - 3 месяца назад (почти год не обновлял терминал). Если бы изначально не работало - тогда понятно

 
A100:

Раньше с массивом работало

проверил - в MQL4 до сих пор работает

UPD: даже с директивой #property strict  4-ке все компилируется

 
В Календаре нет USA-Elections.
 

Уважаемы разработчики, прошу пояснить, это такая логика индикатора или не корректное поведение?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только

Aleksey Vyazmikin, 2020.11.02 21:52

Ух, как злюсь - выявил индикаторы из стандартной поставки, которые дают разный показатель в один момент времени, если были запущены в разные периоды в тестере - не знаю как они считаются, но для машинного обучения они опасны!

iAO(Symbol(),TF);//Awesome Oscillator
iOBV(Symbol(),TF,Type_Vol);//On Balance Volume

Результат снимался 01.08.2019 10:04:00 на минутках по OHLC Si Splice.

 
Slava:

TesterHideIndicator выставляет тестеру флаг видимости индикаторов, которые создаются после.

Он не меняет флаг видимости у созданных ранее индикаторов.

Можно проверить следующим экспертом

В визуализаторе и на графике, открытом после простого тестирования, индикатор MACD не виден, Moving Average виден

То есть, работает, как и было задумано

Спасибо. Это я не на том фрейме ждал индикатор, извиняюсь за невнимательность!

 
Nikolai Semko:

Долго не мог понять почему шрифты выводятся в Canvas с таким плохим качеством.
И сегодня понял, что существует неправильный вывод шрифтов в режиме канваса с подержкой прозрачности COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.

Очевидно, что этот баг заключается в том, что в режиме COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE сглаживание кромки шрифта происходит не через 4-й байт прозрачности(A), а изменением яркости трех байтов RGB, как в режиме COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA.
Если это поправить, то шрифты в режиме COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE будут выводится даже чуть быстрее(т.к. нужно менять только один байт A , а не три RGB в пикселе ARGB)  и с гораздо лучшим качеством.

Демонстрирующий этог Баг скрипт прикладываю. (Слева выводятся шрифты в режиме COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA, а справа с потерей качества шрифты в режиме COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)

Особенно это хорошо видно в режиме "белый на белом" - шрифтов не должно быть видно. И в режиме белый на черном. Видно что качество шрифтов сильно портится из-за неправильной обработки краев шрифта.

Черный на белом:

Белый на черном


    VS   


Белый на белом. Справа (режим COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) ореол(кромка) шрифта, которого не должно быть.


Разработчики, пожалуйста, почините это. 
Самый важный режим Canvas.


ЗЫ Кстати такой же косяк у вас в классе CCanvas как миминум из-за функции PixelTransform (https://www.mql5.com/ru/forum/227736/page43#comment_13272694), поэтому функции со сглаживанием работают неправильно. Решение я вроде там предлагал.

Здесь нет ошибки.

Для белого шрифта используйте белую "подкладку"

C2.Erase(0x00FFFFFF);
 

Если кто сталкивался, прошу подсказать, что делать.

Столкнулся, что Телега отправляет/принимает текстовые сообщения, но файлы/картинки - нет.

После перезапуска мессенджер стал виснуть мертво каждый раз. Полная переустановка на чистую - аналогично.


В Хроме файлы скачиваются полностью, но не помечаются, как завершенные.

Так с любыми файлами. Похоже, это какая-то общая проблема. Антивирус и брандмауер не включены.


Поиском в инете найти не смог решение этой проблемы. Возможно, здесь кто сталкивался.


ЗЫ Очень не хотелось перезагружать Win10, т.к. шли важные расчеты. Перезагрузка убрала проблему.

 
Ilyas:

Здесь нет ошибки.

Для белого шрифта используйте белую "подкладку"

Спасибо.
Да , я это уже понял несколько дней назад.
Согласитесь, решение не столь очевидно.
ЗЫ Не только для белого, а для любого цвета лучше очищать так экран.
 

На форум не получается вставить картинку (ALT+I), если путь к ней указан в кавычках.

Без ковычек - без проблем.

1...289228932894289528962897289828992900290129022903290429052906...3696
Новый комментарий