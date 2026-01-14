Ошибки, баги, вопросы - страница 1042
Код, вызывающий ошибку.
И как мне тогда передать массив, если мой тип arrTimePrice при передаче в функцию вызывает ошибку ?
После объявления структуры нужна точка с запятой:В таком виде ваш шаблон вполне компилируется. (И работает.)
Вы правы...
Вот только как эта урезанная версия, заработал шаблон.
А в полной версии почему-то продолжается ошибка: arrTimePrice -declaration without type
Пошла ее искать....
После объявления структуры нужна точка с запятой:В таком виде ваш шаблон вполне компилируется. (И работает.)
Поняла ошибку!
В полной версии я функцию объявила позже структуры!
Бред какой-то, думала без разницы в какой последовательности.
Поняла ошибку!
С глобальными переменными - без разницы, с типами разница есть.
Местами это неприятно, например если подключить все инклюдники проекта в один инклюдник, а потом подключить к каждому этот общий, // для работы очень удобно
то при попытки отдельно скомпилировать общий (или основную программу) - всё работает, а отдельно компиляция прочих инклюдников регулярно нарыватся на эту вашу ошибку.
;)
Что то у меня
не задаётся, от 10 до 800 - никакой реакции. Работает эта штука?
Ничего в нем не видно.
Ещё вопрос разработчикам
В свойствах графика этот список
когда нибудь научиться запоминать ранее введённые значения?
Люди добрые подскажите как прописать модуль от числа? искал в справке - не нашёл, неужели прямой возможности это сделать нет.
а то как то неудобно каждый раз для простого математического действия расписывать что то типа: если число больше нуля, то оно равно само себе, а если оно меньше нуля то оно равно само себе умноженое на минус один.