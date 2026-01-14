Ошибки, баги, вопросы - страница 1042

cat7:

Код, вызывающий ошибку.


И как мне тогда передать массив, если мой тип arrTimePrice при передаче в функцию вызывает ошибку ?

После объявления структуры нужна точка с запятой:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Структура массива |
//+------------------------------------------------------------------+
 struct arrTimePrice
  {
   datetime          time;
   double            price;

  };

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция |
//+------------------------------------------------------------------+

void someFunc (arrTimePrice & xyArr[])   // !!! здесь происходит ошибка
  {
      //--- что-то делаем
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Сам скрипт |
//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

  {

      // создаем массив

      arrTimePrice someArr [];

      ArrayResize(someArr, 10);

     // ... далее заполнили массив...

     // ...и передаем его в функцию...

      someFunc (someArr);

  }
В таком виде ваш шаблон вполне компилируется. (И работает.)
MetaDriver:

После объявления структуры нужна точка с запятой:

В таком виде ваш шаблон вполне компилируется. (И работает.)

Вы правы...

Вот только как эта урезанная версия, заработал шаблон.

А в полной версии почему-то продолжается ошибка: arrTimePrice -declaration without type

Пошла ее искать....

 
MetaDriver:

После объявления структуры нужна точка с запятой:

В таком виде ваш шаблон вполне компилируется. (И работает.)

Поняла ошибку!

В полной версии я функцию объявила позже структуры!

Бред какой-то, думала без разницы в какой последовательности.

 
cat7:

Поняла ошибку!

В полной версии я функцию объявила позже структуры!

В смысле наоборот? :)


Бред какой-то, думала без разницы в какой последовательности.

С глобальными переменными - без разницы, с типами разница есть.

Местами это неприятно, например если подключить все инклюдники проекта в один инклюдник, а потом подключить к каждому этот общий, // для работы очень удобно

то при попытки отдельно скомпилировать общий (или основную программу) - всё работает, а отдельно компиляция прочих инклюдников регулярно нарыватся на эту вашу ошибку.

;)

Что то у меня 

#property indicator_height 400

не задаётся, от 10 до 800 - никакой реакции. Работает эта штука?

 

окно

Ничего в нем не видно.

 
Zeleniy:


Ничего в нем не видно.

Пр. кнопкой - свойства - пользовательский размер
 
Зато его можно за терминал вытащить. Вывод: технически возможность отвязать окна от терминала есть?
 

Ещё вопрос разработчикам

В свойствах графика этот список


когда нибудь научиться запоминать ранее введённые значения?

 

Люди добрые подскажите как прописать модуль от числа? искал в справке - не нашёл, неужели прямой возможности это сделать нет.

а то как то неудобно каждый раз для простого математического действия расписывать что то типа: если число больше нуля, то оно равно само себе, а если оно меньше нуля то оно равно само себе умноженое на минус один. 

