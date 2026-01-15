Ошибки, баги, вопросы - страница 2046
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Такая инициализация возможна. Потому, что переменная 'а' инициализируется константой, а переменная 'b' инициализируется константным выражением.
'b' здесь инициализируется НЕ константным выражением. Поэтому это противоречит правилам, описанным в документации.
Вся проблема в том, что при инициализации статической переменной функцией, "приостанавливается" инициализация и выполняется эта функция. А в приведённом примере, в той функции ещё есть статическая переменная которая пока ещё не инициализирована. Отсюда и переменная инициализированная функцией принимает не соответствующее значение.
Да как инициализация может приостанавливаться то. Все операции выполняются в строгом порядке, определённом синтаксисом языка. Сначала выполняется функция, затем возвращаемое значение этой функции передаётся в конструктор нашей переменной - это называется инициализацией. А в данном случае операция инициализации нагло игнорируется компилятором, и код компилируется дальше, как ни в чём не бывало. Это недопустимо. Это то же самое, как если бы ты например объявил такой массив: int a[]= { f(), g(), h() }; и оно бы компилировалось, но естественно ничего при этом не инициализируя.
В 32-разрядном терминале ошибка при любом OPTIMIZE
'b' здесь инициализируется НЕ константным выражением. Поэтому это противоречит правилам, описанным в документации.
Да как инициализация может приостанавливаться то. Все операции выполняются в строгом порядке, определённом синтаксисом языка. Сначала выполняется функция, затем возвращаемое значение этой функции передаётся в конструктор нашей переменной - это называется инициализацией. А в данном случае операция инициализации нагло игнорируется компилятором, и код компилируется дальше, как ни в чём не бывало. Это недопустимо. Это то же самое, как если бы ты например объявил такой массив: int a[]= { f(), g(), h() }; и оно бы компилировалось, но естественно ничего при этом не инициализируя.
Если не константным выражением, то ЧЕМ???
Алексей, проще будет если сам возьмёшь тот код и посмотришь в дебагере последовательность инициализации. И ещё, я не сразу заметил, что в этом примере
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Alexey Navoykov, 2017.10.17 20:31
И вот ещё по теме инициализации переменных. Если следовать тому, что было указано в документации, тогда и ссылаться на другие глобальные/статические переменные тоже нельзя. Т.к. это не является константным выражением:
Однако пока это работает. И я полагаю, многие всегда пользовались такими конструкциями, ничего не подозревая. Но выходит что в любой момент разработчики могут отрубить это. И как и в случае с инициализацией функциями, эти коды будут продолжать успешно компилироваться, но станут работать неправильно. В общем, весь MQL - это мина замедленного действия.
говорится о переменных глобального уровня, а не о статических расположенных внутри какой-либо функции.
У меня не хватает знаний чтобы доступно объяснить, а у вас не хватает внимательности. "приостанавливается" в кавычках!!!
Не надо сваливать в одну кучу инициализацию статических и обычных переменных, тем-более локальных.
Если не константным выражением, то ЧЕМ???
Неконстантным выражением.
И ещё, я не сразу заметил, что в этом примере говорится о переменных глобального уровня, а не о статических расположенных внутри какой-либо функции.
У меня не хватает знаний чтобы доступно объяснить, а у вас не хватает внимательности...
Вы ничего не путаете?
Более того, глобальные и статические переменные ведут себя абсолютно идентично. Вот из документации:
Глобальная переменная может быть проинициализирована только соответствующей ее типу константой либо константным выражением.
Признаюсь, для меня это было таким же открытием, как и со статическими переменными. Уж не знаю, когда это всё появилось в документации, а может и было раньше, просто никто не обращал внимания, т.к. по факту всё работало как в C++, потому вопросов не возникало.
Неконстантным выражением.
Вы ничего не путаете?
Более того, глобальные и статические переменные ведут себя абсолютно идентично. Вот из документации:
Признаюсь, для меня это было таким же открытием, как и со статическими переменными. Уж не знаю, когда это всё появилось в документации, а может и было раньше, просто никто не обращал внимания, т.к. по факту всё работало как в C++, потому вопросов не возникало.
Мне кажется что вы абсолютно заблуждаетесь. Как можно говорить об идентичности переменных, если одни доступны из всех функций, определенных в программе, а другие только в той функции в которой они объявлены.
А вот отличие статических переменных и локальных состоит в том, что статические инициализируются сразу после глобальных, а обычные локальные, (не статические) по мере выполнения программы, тогда когда до них доходит выполнение кода.
Мне кажется что вы абсолютно заблуждаетесь. Как можно говорить об идентичности переменных, если одни доступны из всех функций, определенных в программе, а другие только в той функции в которой они объявлены.
Речь шла о конкретном контексте обсуждения (инициализация переменной), а не вообще.
Отправленное сообщение появляется только после перезагрузки страницы.
На вскидку, ответ от сервера при отправке сообщения приходит адекватный, возможно что-то поплыло в обработчиках событий в js кодах.
Речь шла о конкретном контексте обсуждения (инициализация переменной), а не вообще.
На сколько я помню речь шла об инициализации СТАТИЧЕСКОЙ переменной
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Alexey Navoykov, 2017.10.17 17:16
Баг с инициализацией статических переменных. В старых билдах его не было.
Кому не трудно, отравьте это в сервис-деск. У меня больше нет желания общаться с ними там.
Или это не ваше сообщение?
Разберитесь уже с последовательностью инициализации переменных. В этом примере сначала инициализируется переменная глобального уровня
int a= A::f();
которая вызывает функцию в которой ещё не инициализирована одноимённая переменная
и о чём вообще можно говорить если вы не обращаете внимания на предупреждения компилятора...
Правда я там размерность массива не ту поставил, может это повлияло как-то (хотя не должно никак влиять).
Попробуйте вот с размерностью = 3
Действительно, это ошибка оптимизатора компилятора, исправлено.
Исправление войдёт в следующий билд.
На сколько я помню речь шла об инициализации СТАТИЧЕСКОЙ переменной
Или это не ваше сообщение?
Не понимаю, чего вы хотите. Я ж сказал, речь шла об "инициализации переменных". И в этом контексте статические и глобальные переменные ведут себя идентично. Я вам даже ссылку давал на документацию: инициализация переменной
Обратите внимание, что статические и глобальные переменные там везде объединены вместе.
А последовательность инициализаций мы не осуждаем, ибо она не имеет отношения к рассматриваемой проблеме. Напомню, что проблема заключается в том, что компилятор НЕ выдаёт ошибку там, где должен. Если статическая переменная ещё неинициализирована, то к ней нельзя обращаться.
и о чём вообще можно говорить если вы не обращаете внимания на предупреждения компилятора...
Ну поменяйте имя глобальной переменной, если вас это так смущает. На результат это никак не повлияет.