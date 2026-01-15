Ошибки, баги, вопросы - страница 2043

Текст сообщений не первый день затирается. Сайт бОльшее время мертв, чем жив. Когда наладится?

Ддосят?

 

 

Честно говоря начинает бесить... в последнее время очень часто вечные глюки ошибки.. на сайт войти вообще не возможно выдает то ошибка 500.. то 503 .. либо вообще не выгружается..

 
Sergey Lobov:

 

Честно говоря начинает бесить... в последнее время очень часто вечные глюки ошибки.. на сайт войти вообще не возможно выдает то ошибка 500.. то 503 .. либо вообще не выгружается..


ну глюки, ну невозможно зайти, ну ..... 

а что такое срочное, что аж бесит, когда доступа нет? 

сайт не доступен - значит обновляется.... можно выпить кружку кофе и сьесть пару кексиков. 

 
Vladislav Andruschenko:

а что такое срочное, что аж бесит, когда доступа нет?

Пишу код, используя форум (поиск) и кодобазу, как справочник или источник копи-пасты.

А ведь есть люди, кто использует и другие сервисы ресурса.
 
fxsaber:

Пишу код, используя форум (поиск) и кодобазу, как справочник или источник копи-пасты.

А ведь есть люди, кто использует и другие сервисы ресурса.


у меня тоже самое, но....

сайт не доступен - значит обновляется.... можно выпить кружку кофе и сьесть пару кексиков. 



 
Не работает BreakPoint
datetime F()
{
  MqlTick Tick = {0}; // Сюда ставим BreakPoint
  
  return(Tick.time);
}

void OnStart()
{  
  Print(F());
}
 
Не работает показ значений полей структуры при дебаге
struct MQLTICK : public MqlTick {};

void OnStart()
{  
  MQLTICK Tick1 = {0};
  MqlTick Tick2 = {0};
  
  DebugBreak();
}


 
Vladislav Andruschenko:


ну глюки, ну невозможно зайти, ну ..... 

а что такое срочное, что аж бесит, когда доступа нет? 

сайт не доступен - значит обновляется.... можно выпить кружку кофе и сьесть пару кексиков. 

от такого количества кофе и кексиков - пузо начинает расти

 

Как вытащить PLOT_LABEL-свойство индикаторного буфера?

Баг с инициализацией статических переменных.  В старых билдах его не было.

class A
{
 public:
  static int f()
  { 
    static int a=1;
    Print(a);       // Получаем a=0 !!
    return a;  
  }   
};


int a= A::f();


void OnStart()
  {
   
  }

Кому не трудно, отравьте это в сервис-деск.  У меня больше нет желания общаться с ними там.

