Ошибки, баги, вопросы - страница 2043
Текст сообщений не первый день затирается. Сайт бОльшее время мертв, чем жив. Когда наладится?
Ддосят?
Честно говоря начинает бесить... в последнее время очень часто вечные глюки ошибки.. на сайт войти вообще не возможно выдает то ошибка 500.. то 503 .. либо вообще не выгружается..
ну глюки, ну невозможно зайти, ну .....
сайт не доступен - значит обновляется.... можно выпить кружку кофе и сьесть пару кексиков.
Пишу код, используя форум (поиск) и кодобазу, как справочник или источник копи-пасты.А ведь есть люди, кто использует и другие сервисы ресурса.
у меня тоже самое, но....
ну глюки, ну невозможно зайти, ну .....
от такого количества кофе и кексиков - пузо начинает расти
Как вытащить PLOT_LABEL-свойство индикаторного буфера?
Баг с инициализацией статических переменных. В старых билдах его не было.
Кому не трудно, отравьте это в сервис-деск. У меня больше нет желания общаться с ними там.