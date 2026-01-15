Ошибки, баги, вопросы - страница 2066
Вроде, это неправильное поведение языка, т.к. ограничивает возможности
Мне нужно задать const-поле в виде структуры. Думал, оператор копирования прокатит, а компилятор вместо этого хочет конструктор, потому что по синтаксису похоже. Но это неправильно.
Это правильно потому что однозначно (в списке инициализации всегда конструктор, а не оператор), неправильно другое:
Результат:
void S::S() (1)
void S::S() (2)
void S::operator=(const S&) (3)
в то время как С++ не выводит строки (2) и (3), а значит не заменяет отсутствующий конструктор копирования на симбиоз конструктора по умолчанию и оператора присваивания
Если у BMP-объекта удалили его ресурс, а затем снова создали, то BMP-объект свой ресурс больше не видит. Это ошибка. Сейчас приходится удалять объект и заново его же создавать.
Ситуация:
Рыночная позиция стороннего эксперта была УСПЕШНО выбрана OrderSelect(ticketNumber,SELECT_BY_TICKET) и предпринимается попытка в цикле его закрыть (выбор ордера по тикету был сделан перед циклом попыток закрытия).
Получаю ошибку:
Тикет в норме
Естественно, что родной эксперт мог закрыть этот ордер самостоятельно, поэтому
на каждой итерации цикла делается проверка
которая не дает желаемого результата и сообщение о неправильном номере тикета выдается все 30 раз цикла.
Кривые руки или это баг с потерей выбранного ордера ?
Или номер ошибки может не совсем точно отражать ситуацию/проблему?
Update:
Выяснил, что позиция закрывается-таки не родным экспертом, а тем которым мы закрываем.
Однако, до возникновения циклической ошибки 4108 выдается однократно ошибка 3 (хотя до записи об ошибке 3 в журнале записано, что ордер был закрыт).
Надо и OrderSelect делать.
Код покажете? Зачем удалять ресурс, можно его перезалить / изменить без удаления.
Перезаливается без удаления без проблем, конечно. После удаления проблемы.
Вообще перестали приходить сообщения от
Системные сообщения
Вообще никакие не приходят. в том числе , сообщение в продукте, продажа продукта, замечания модератора, сообщение о валидации продукта.
Добрый день.
Ошибку исправили, надо подождать обновление сайта.
Приносим извинения за неудобства.
Спасибо. уже ответили в СД. :-) ждемс...
З.Ы. Так тихо еще никогда не было.... прям тишина .........
Надо и OrderSelect делать.
Можно детали почему так?
Мы успешно выбрали ордер по тикету.
Мы отправили команду на закрытие в итерации №1.
На этой итерации №1 Получили ошибку 3 (Неверные торговые параметры.). Ордер тем не менее закрылся. Как он закрылся?
Далее начиная с итерации №2 получаем ошибку 4108. И не получается выйти по условию OrderCloseTime!=0
На каком из этапов мы согласно документации теряем связь с выбранным по тикету ордером?
Не является ли это случаем, когда после отправки команды на закрытие ордер должен был быть заблокирован и должны была бы выдаваться ошибка 139 вместо 4108?