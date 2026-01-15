Ошибки, баги, вопросы - страница 2886

Stanislav Korotky:

Разумеется, я спросил у пользователя все эти детали, но ответа пока не получил, потому запостил только то, что есть.

Где-то есть документация, в которой описаны ограничения запуска маркет-продуктов из командной строки? До сих пор я читал только про привязку к программно-аппаратной части компьютера. Есть еще и привязка к логину/системным правам/еще чему-то? Если разлогиниться в терминале из mql5, маркет-продукты перестанут работать?

Можно запуститься так, что даже до конфига компьютера не добраться. Поэтому нужны технические детали.

От MQL5 аккаунта никак не зависит.

 
igor2019:

Личные сообщения проверили, в целом они работают.

Когда у вас перестали работать ЛС? Может есть какие-то ошибки в консоле браузера при попытке отправить ЛС (F12 -> console)?

Человек написал в личку и я ему ответил. Далее - на следующее его сообщение ответить уже не смог. Даты отмечены:

Hi I have job for you if interested let me know 2020.10.23 01:38
Hi. Without a job description, I cannot answer if I can do something. 
I am very busy preparing materials for articles, so at the moment it is difficult for me to do something else. 2020.10.23 01:41
Need to add parameter in ea 2020.10.23 01:42

Попытался ответить сейчас:

Can't you add it yourself?

В консоли вот что после попытки отправить сообщение:

На этой странице используется нестандартное свойство «zoom». Попробуйте использовать calc() в соответствующих значениях свойств или использовать «transform» вместе с «transform-origin: 0 0». messages
Chat: connecting all.df60b649155c5c7e24bc1b455bfd717f.js:649:165
Chat: connected all.df60b649155c5c7e24bc1b455bfd717f.js:649:165
Chat: from net: 0 all.df60b649155c5c7e24bc1b455bfd717f.js:649:165
Chat: from storage: 100 all.df60b649155c5c7e24bc1b455bfd717f.js:649:165
Chat: from net: 0 all.df60b649155c5c7e24bc1b455bfd717f.js:649:165
Chat: from storage: 100 all.df60b649155c5c7e24bc1b455bfd717f.js:649:165
Chat: from net verify: 100 all.df60b649155c5c7e24bc1b455bfd717f.js:649:165
Chat: loaded messages: 20 all.df60b649155c5c7e24bc1b455bfd717f.js:689:185
Похоже, что этот сайт использует эффект позиционирования связанный с прокруткой. Это может не очень хорошо работать с асинхронным панорамированием; см. https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Performance/ScrollLinkedEffects чтобы получить более подробную информацию и присоединиться к обсуждению связанных с этим инструментов и возможностей! messages
Chat: loaded messages: 3 all.df60b649155c5c7e24bc1b455bfd717f.js:689:185
Chat: error: FailBanned [-9]


 

Долго не мог понять почему шрифты выводятся в Canvas с таким плохим качеством.
И сегодня понял, что существует неправильный вывод шрифтов в режиме канваса с подержкой прозрачности COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.

Очевидно, что этот баг заключается в том, что в режиме COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE сглаживание кромки шрифта происходит не через 4-й байт прозрачности(A), а изменением яркости трех байтов RGB, как в режиме COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA.
Если это поправить, то шрифты в режиме COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE будут выводится даже чуть быстрее(т.к. нужно менять только один байт A , а не три RGB в пикселе ARGB)  и с гораздо лучшим качеством.

Демонстрирующий этог Баг скрипт прикладываю. (Слева выводятся шрифты в режиме COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA, а справа с потерей качества шрифты в режиме COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)

Особенно это хорошо видно в режиме "белый на белом" - шрифтов не должно быть видно. И в режиме белый на черном. Видно что качество шрифтов сильно портится из-за неправильной обработки краев шрифта.

Черный на белом:

Белый на черном


    VS   


Белый на белом. Справа (режим COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) ореол(кромка) шрифта, которого не должно быть.


Разработчики, пожалуйста, почините это. 
Самый важный режим Canvas.


ЗЫ Кстати такой же косяк у вас в классе CCanvas как миминум из-за функции PixelTransform (https://www.mql5.com/ru/forum/227736/page43#comment_13272694), поэтому функции со сглаживанием работают неправильно. Решение я вроде там предлагал.

Artyom Trishkin:

Can't you add it yourself?


Лет ми спик фром май харт


извеняюсь за офтоп , не удержался наверное имелось ввиду это 

Can't you add it by yourself?




 
Aleksei Beliakov:

Лет ми спик фром май харт


извеняюсь за офтоп , не удержался наверное имелось ввиду это 




В техподдержку гугла пожалуйста

 
Правильно ли понимаю, что если во время ГА-Оптимизации работает восемь Агентов, то вероятность выйти на глобальный экстремум выше, чем с одним Агентом?
 
Не факт, скорость поиска повыситься, а алгоритм перебора рандом не поменяется. Это как одну монету подбрасывать или восемь. и писать результаты в один ряд.
 
Valeriy Yastremskiy:
Не факт, скорость поиска повыситься, а алгоритм перебора рандом не поменяется. Это как одну монету подбрасывать или восемь. и писать результаты в один ряд.

Все же вижу, что несколько Агентов повышают вероятность.

 
fxsaber:

Все же вижу, что несколько Агентов повышают вероятность.

предпосылок для этого нет, если только это не особенность менеджера задач оптимизатора.

то есть, можно сказать что не много агентов повышают вероятность, а мало агентов снижают эффективность поиска из-за особенностей менеджера задач оптимизатора. 

 
fxsaber:

Все же вижу, что несколько Агентов повышают вероятность.

это субьективное восприятие  улучшения результата скорее всего. Глубина или количество проходов увеличивают при неизменном алгоритме.

