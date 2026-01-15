Ошибки, баги, вопросы - страница 2886
Разумеется, я спросил у пользователя все эти детали, но ответа пока не получил, потому запостил только то, что есть.
Где-то есть документация, в которой описаны ограничения запуска маркет-продуктов из командной строки? До сих пор я читал только про привязку к программно-аппаратной части компьютера. Есть еще и привязка к логину/системным правам/еще чему-то? Если разлогиниться в терминале из mql5, маркет-продукты перестанут работать?
Можно запуститься так, что даже до конфига компьютера не добраться. Поэтому нужны технические детали.
От MQL5 аккаунта никак не зависит.
Личные сообщения проверили, в целом они работают.
Когда у вас перестали работать ЛС? Может есть какие-то ошибки в консоле браузера при попытке отправить ЛС (F12 -> console)?
Человек написал в личку и я ему ответил. Далее - на следующее его сообщение ответить уже не смог. Даты отмечены:
Попытался ответить сейчас:
В консоли вот что после попытки отправить сообщение:
Долго не мог понять почему шрифты выводятся в Canvas с таким плохим качеством.
И сегодня понял, что существует неправильный вывод шрифтов в режиме канваса с подержкой прозрачности COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE.
Очевидно, что этот баг заключается в том, что в режиме COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE сглаживание кромки шрифта происходит не через 4-й байт прозрачности(A), а изменением яркости трех байтов RGB, как в режиме COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA.Демонстрирующий этог Баг скрипт прикладываю. (Слева выводятся шрифты в режиме COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA, а справа с потерей качества шрифты в режиме COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)
Если это поправить, то шрифты в режиме COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE будут выводится даже чуть быстрее(т.к. нужно менять только один байт A , а не три RGB в пикселе ARGB) и с гораздо лучшим качеством.
Особенно это хорошо видно в режиме "белый на белом" - шрифтов не должно быть видно. И в режиме белый на черном. Видно что качество шрифтов сильно портится из-за неправильной обработки краев шрифта.
Черный на белом:
Белый на черном
VS
Белый на белом. Справа (режим COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) ореол(кромка) шрифта, которого не должно быть.
Разработчики, пожалуйста, почините это.
Самый важный режим Canvas.
ЗЫ Кстати такой же косяк у вас в классе CCanvas как миминум из-за функции PixelTransform (https://www.mql5.com/ru/forum/227736/page43#comment_13272694), поэтому функции со сглаживанием работают неправильно. Решение я вроде там предлагал.
В техподдержку гугла пожалуйста
Не факт, скорость поиска повыситься, а алгоритм перебора рандом не поменяется. Это как одну монету подбрасывать или восемь. и писать результаты в один ряд.
Все же вижу, что несколько Агентов повышают вероятность.
предпосылок для этого нет, если только это не особенность менеджера задач оптимизатора.
то есть, можно сказать что не много агентов повышают вероятность, а мало агентов снижают эффективность поиска из-за особенностей менеджера задач оптимизатора.
Все же вижу, что несколько Агентов повышают вероятность.
это субьективное восприятие улучшения результата скорее всего. Глубина или количество проходов увеличивают при неизменном алгоритме.