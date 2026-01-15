Ошибки, баги, вопросы - страница 2053
Почему компилятор это пропускает? (МТ4/МТ5)
Только во время исполнения всплывает деление на 0.
Наверное потому, что компилятор не вычисляет значение, а просто переводит программный код в машинный.
То на последнем месте, то в середине сижу
Что в MT5 с сеткой Ганна? Нельзя двигать концы управляющей линии по оси Y?
Уважаемая Администрация.
Баг в отчете тестера стратегий МТ5 1653
брокер ActiveTrades
эксперт сначала открывает позицию, потом модифицирует стопы(Маркет исполнение SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET)
в логах это отображается нормально.
Но при сохранении отчета! в отчете нет стопов.
поля Стоплосса и тейкпрофита пустые.
Такое только на SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
Хотя при закрытии по стоплоссу, все указывается верно..
Если в знаменателе константы, например x/(5*0), то ошибка обнаруживается на этапе компиляции.
т.е. компилятор не просто переводит код, а производит вычисление.
Мне кажется, что компилятор должен обнаруживать случай, когда знаменателем является произведение, в котором один из членов равен 0 (константа), то компилятор должен выдавать ошибку деления на 0.
FileReadArray() не читает массив данных, когда размер файла превышает INT_MAX байт.
Это не FileReadArray, это массив не может быть больше такого размера. Не ошибка, это by design.
А вы знаете такой язык и его компилятор, чтобы отлавливал такие ошибки?