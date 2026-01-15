Ошибки, баги, вопросы - страница 2050
Подскажите, а есть рабочий демо-сервер МТ4 и МТ5 с котировками в выходные?
Демо сервер на то и демо что торговля ведётся на не реальные деньги а на "демо" :), а всё остальное (также и время поступление котировок) почти как в реале.
Выводим MT5 в оффлайн (левый прокси, например) и запускаем такой советник
Распечатка в логе будет только через пять секунд после запуска советника - БАГ.
Запускаем такой индикатор в оффлайне
Получаем облом в Bars. Причем тот же облом будет и при повторных вызовах, например, в OnTimer. А если Bars вызывать в советнике - все будет работать. В случае с индикатором явный баг.ЗЫ Пояснение в Документации ничего не объясняет
Если данные для таймсерии с указанными параметрами при вызове функции Bars() еще не сформированы в терминале, или данные таймсерии в момент вызова функции не синхронизированы с торговым сервером, то функция вернет нулевое значение.
отправка запроса на обновление таймсерии с тем же периодом, что и у индикатора, вызывающего обновление, крайне нежелательна. Нежелательность запроса данных по тому же символу-периоду, что и у индикатора обусловлена тем, что обновление исторических данных производится в том же потоке, в котором работает индикатор. Поэтому велика вероятность клинча.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2017.10.17 15:07
Массивы потомков не в состоянии преобразоваться в массивы предков. А вот поэлементно - да. В этом имеется ограничение ArrayCopy, которое было бы хорошо снять.
Что-то неправильное с языком в данной ситуации
Желтые и красные строки противоречат друг другу. Если идет наследование от структуры, при этом не меняется конструктор, оператор присваивания и не добавляются поля, то преобразование потомка в родилеля и наоборот должно происходить без проблем. И желтые строки это подтверждают. Однако, в некоторых ситуациях возникают обломы - красные.
Что-то неправильное с языком в данной ситуации
У меня компилятор выдал
У меня компилятор выдал
int tim=(int)FileGetInteger(aFileName,FILE_CREATE_DATE); не обновляет время.
Создаю файл и хочу его удалить через 60 секунд, файл удаляется а int tim=(int)FileGetInteger(aFileName,FILE_CREATE_DATE); возвращает время первого файла после компиляции. В окне виндовс я вижу что файл удаляется и создается с новым временем.
RefreshRates не помогает...
int tim=(int)FileGetInteger(aFileName,FILE_MODIFY_DATE);
Работает правильно
Где код создания файла?
Перед удалением файла Вы его закрываете?
При чём здесь RefreshRates?
Речь о пятёрке или о четвёрке?