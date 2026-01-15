Ошибки, баги, вопросы - страница 2052
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте. Может кто-нибудь подсказать, как в платформе МТ5 на графике уменьшить размеры картинки "Торговля в один клик". Когда вывожу на экран сразу несколько графиков, эта картинка закрывает пол графика. Убирать совсем не хочется - привыкла через неё открывать ордера.
Здравствуйте. Может кто-нибудь подсказать, как в платформе МТ5 на графике уменьшить размеры картинки "Торговля в один клик". Когда вывожу на экран сразу несколько графиков, эта картинка закрывает пол графика. Убирать совсем не хочется - привыкла через неё открывать ордера.
скорее всего ВЫ используете масштабирование шрфита в ОС?
цифры какие то большие слишком.
скорее всего ВЫ используете масштабирование шрфита в ОС?
цифры какие то большие слишком.
Кажется я действительно увеличивала размер шрифта в настройках ОС. У меня не самое шикарное зрение. А локально в МТ5 ничего нельзя сделать?
Кажется я действительно увеличивала размер шрифта в настройках ОС. У меня не самое шикарное зрение. А локально в МТ5 ничего нельзя сделать?
Использовать маленькие самописные панели, Я использую такую, график перекрывает по минимуму
Здравствуйте! А не подскажете случайно, что сегодня с рейтингами сигналов происходит? Утром один из моих был на 800-м месте, днём стал на 200-м, сейчас заглянула - 2725. Это при том, что я и не торговала..)
Здравствуйте! А не подскажете случайно, что сегодня с рейтингами сигналов происходит? Утром один из моих был на 800-м месте, днём стал на 200-м, сейчас заглянула - 2725. Это при том, что я и не торговала..)
А другие-то торговали...
:-) поржал, спасибо.....
А другие-то торговали...
Ну не с 200-го же на 2725-е, стоя на месте.
Другие два сигнала с точностью до наоборот - взлетели. Хотя чего им лететь, если так же не торговала, просто доступа к терминалу практически сегодня не было.
Ну не с 200-го же на 2725-е, стоя на месте.
Другие два сигнала с точностью до наоборот - взлетели. Хотя чего им лететь, если так же не торговала, просто доступа к терминалу практически сегодня не было.
Здравствуйте! А не подскажете случайно, что сегодня с рейтингами сигналов происходит? Утром один из моих был на 800-м месте, днём стал на 200-м, сейчас заглянула - 2725. Это при том, что я и не торговала..)
Красивые у вас картинки в профиле ...