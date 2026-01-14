Ошибки, баги, вопросы - страница 1020

Зачем терминал ломится на login.mql5.com, если в "настройках - сообщество" пустые поля?

(821 билд не ломится)
 
Простейший индикатор:
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
//---
   if (prev_calculated==0) Print("Полный перерасчёт!");
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

Бросаю его на график М5:

2013.07.26 22:17:12    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:17:12    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:17:06    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:17:00    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:59    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:55    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:55    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:55    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:54    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:53    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:52    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:51    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:51    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:50    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:46    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:45    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:42    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:40    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:39    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:37    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:36    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:15    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:15    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:12    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:11    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:11    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:10    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:10    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:09    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:09    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:09    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:06    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:06    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:05    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!

И чё за фигня?

В справке:

Необходимо отметить связь между значением, возвращаемым функцией OnCalculate() и вторым входным параметром prev_calculated. Параметр prev_calculated при вызове функции содержит значение, которое вернула функция OnCalculate() на предыдущем вызове. Это позволяет реализовать экономные алгоритмы расчета пользовательского индикатора с тем, чтобы избежать повторных расчетов для тех баров, которые не изменились с предыдущего запуска этой функции.

Для этого обычно достаточно вернуть значение параметра rates_total, которое содержит количество баров при текущем вызове функции. Если с момента последнего вызова функции OnCalculate() ценовые данные были изменены (подкачана более глубокая история или были заполнены пропуски истории), то значение входного параметра prev_calculated будет установлено в нулевое значение самим терминалом.

prev_calculated может сбрасываться в 0, но почему так часто?

Оформил багом #804979

 
Roffild:
Простейший индикатор:

Бросаю его на график М5:

2013.07.26 22:17:12    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:17:12    testprevbar (EURUSD,M5)    Полный перерасчёт!
...............

И чё за фигня?

В справке:

prev_calculated может сбрасываться в 0, но почему так часто?
А и действительно чего-то слишком.  Похоже на каждом тике, практицки.
 
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2013.07.22 09:28

Да, извините, неправильно перенес из своего кода - не работает в неторговое время
bool bringToTop = true;
ChartSetInteger( chart_ID, CHART_BRING_TO_TOP, 0, bringToTop ) 
ChartSetInteger( chart_ID, CHART_BRING_TO_TOP, true )
//этим хотел показать что пробовал оба варианта
ChartGetInteger и не должен работать, поскольку CHART_BRING_TO_TOP - write only. Исправлю заявку в СервисДеск


Сегодня неторговый день, ошибка снова воспроизводится (что мешает тестированию). В торговый - все работает корректно - отключал связь - все равно работало.

Симптомы те же https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1036#comment_550221 

 

Подскажите, пожалуйста, кто знает, почему при работе советника вот этот кусок кода:

int Orders=OrdersTotal();
         if(Orders==1)
           {
            ulong Ticket_0=OrderGetTicket(0);
            OrderSelect(Ticket_0);
            request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
            request.order=Ticket_0;
            ResetLastError();
            bool success=OrderSend(request,result);
           }

приводит периодически к появлению подобных сообщений :
NL 2 21:06:36 Trades 2013.02.01 05:42:33 failed cancel order #0 buy 0.00 at market [Invalid request]
LI 2 21:06:36 Trades 2013.02.01 05:42:33 failed cancel order #0 buy 0.00 at market [Invalid request]     ???
В чём может быть причина и как её устранить?
Происходит такое один раз на несколько десятков раз удачного выполнения этой части кода.
 

Купил ноут windows 8 x64  и начались проблемы.

В терминале не успев попользоваться нашел вот это. Ок но с выбором цвета открывается полноценно 50 на 50


okno

