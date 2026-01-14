Ошибки, баги, вопросы - страница 1020
А деньги-то есть? :))
Как бы народ сподвигнуть на подобные обсуждения?
Зачем терминал ломится на login.mql5.com, если в "настройках - сообщество" пустые поля?(821 билд не ломится)
Бросаю его на график М5:
2013.07.26 22:17:12 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:17:06 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:17:00 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:59 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:55 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:55 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:55 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:54 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:53 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:52 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:51 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:51 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:50 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:46 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:45 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:42 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:40 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:39 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:37 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:36 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:15 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:15 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:12 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:11 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:11 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:10 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:10 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:09 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:09 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:09 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:06 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:06 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
2013.07.26 22:16:05 testprevbar (EURUSD,M5) Полный перерасчёт!
И чё за фигня?
В справке:
Необходимо отметить связь между значением, возвращаемым функцией OnCalculate() и вторым входным параметром prev_calculated. Параметр prev_calculated при вызове функции содержит значение, которое вернула функция OnCalculate() на предыдущем вызове. Это позволяет реализовать экономные алгоритмы расчета пользовательского индикатора с тем, чтобы избежать повторных расчетов для тех баров, которые не изменились с предыдущего запуска этой функции.
Для этого обычно достаточно вернуть значение параметра rates_total, которое содержит количество баров при текущем вызове функции. Если с момента последнего вызова функции OnCalculate() ценовые данные были изменены (подкачана более глубокая история или были заполнены пропуски истории), то значение входного параметра prev_calculated будет установлено в нулевое значение самим терминалом.
prev_calculated может сбрасываться в 0, но почему так часто?
Оформил багом #804979
Простейший индикатор:
Бросаю его на график М5:
...............
И чё за фигня?
В справке:prev_calculated может сбрасываться в 0, но почему так часто?
Биткоинами норм? :)
Все равно ничего путного не выйдет.
Злой ты! Никаких от тебя биткоинов. Только монгольские тугрики.
Биткоинами норм? :)
Все равно ничего путного не выйдет.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2013.07.22 09:28Да, извините, неправильно перенес из своего кода - не работает в неторговое времяChartGetInteger и не должен работать, поскольку CHART_BRING_TO_TOP - write only. Исправлю заявку в СервисДеск
Сегодня неторговый день, ошибка снова воспроизводится (что мешает тестированию). В торговый - все работает корректно - отключал связь - все равно работало.
Симптомы те же https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1036#comment_550221
Подскажите, пожалуйста, кто знает, почему при работе советника вот этот кусок кода:
NL 2 21:06:36 Trades 2013.02.01 05:42:33 failed cancel order #0 buy 0.00 at market [Invalid request]
LI 2 21:06:36 Trades 2013.02.01 05:42:33 failed cancel order #0 buy 0.00 at market [Invalid request] ???
В чём может быть причина и как её устранить?
Происходит такое один раз на несколько десятков раз удачного выполнения этой части кода.
Купил ноут windows 8 x64 и начались проблемы.
В терминале не успев попользоваться нашел вот это. Ок но с выбором цвета открывается полноценно 50 на 50