Ошибки, баги, вопросы - страница 196
да, вот еще - ув. Рашид, я уже задавал вопрос/просьбу о необходимости передачи параметров в конструктор класса, если найдете время глянуть мой код, то посмотрите насколько неудобно происходит инициализация класса - с помощью глобальной переменной string tmpsym;
такую же проблему я описывал - была необходимость передавать в конструктор размер динамического массива - тож изловчился, но код "красоту" теряет
Увы, конструкторы с параметрами не запланированы.
очень жаль
ЗЫ:но неужели вызов из конструктора перезагружаемой ф-ции с именем конструктор(параметр) - настолько трудоемкая задача для разработчиков? т.е. пусть Ваш алгоритм по созданию класса остается таким же как и есть, только добавить в конце конструктора вызов конструктор(параметр) - ну и в хэлпе дать пояснение, что будет вначале вызван конструктор(), а потом конструктор(параметр)
Подтверждаю. В новом билде 355 агенты работают очень странно. Зависимость их работы определить не могу. То работают все четыре ядра, затем могут все четыре остановить работы (busy), затем начинает работать одно ядро и так до конца оптимизации по всем инструментам рынка. Перезагрузка терминала решает проблему на некоторое время. Потом повторяется все заново.
А что по поводу OnTimer() в Тестере?
подскажите плз, вот имею в терминале на демо от Альпари такую картину:
нет последнеего бара, на всех ТФ и всех валютах,
на демо от MetaQuotes - цена на последнем баре - эт я "нащелкал" гте-то в терминале? ))) - вроде в настройки графиков не лез вообще, но появилась на Альпари линия последней цены - хотя не торговал там, или со стороны сервера Альпари проблемы?
ЗЫ: хелп читал - ответов не нашел - куда делся последний бар
ЗЫ: возможно я ошибаюсь, но после последнего терминала стали долго открываться новые графики - раньше график открывался в течении 1-3 секунд, сейчас от 10 сек - пишет "обновление" , история подгружена, ТФ любой
А про ошибку 10005 при отправке запроса на сервер (см 195 страницу ) будут какие либо комментарии ?
Починили, исправление будет в новом билде.
А когда будут сдвиги по проблеме с событиями в тестере?