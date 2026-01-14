Ошибки, баги, вопросы - страница 196

Новый комментарий
 

да, вот еще - ув. Рашид, я уже задавал вопрос/просьбу о необходимости передачи параметров в конструктор класса, если найдете время глянуть мой код, то посмотрите насколько неудобно происходит инициализация класса - с помощью глобальной переменной string tmpsym;

такую же проблему я описывал - была необходимость передавать в конструктор размер динамического массива - тож изловчился, но код "красоту" теряет 

 
IgorM:

да, вот еще - ув. Рашид, я уже задавал вопрос/просьбу о необходимости передачи параметров в конструктор класса, если найдете время глянуть мой код, то посмотрите насколько неудобно происходит инициализация класса - с помощью глобальной переменной string tmpsym;

такую же проблему я описывал - была необходимость передавать в конструктор размер динамического массива - тож изловчился, но код "красоту" теряет 

Увы, конструкторы с параметрами не запланированы.
 
Rosh:
Увы, конструкторы с параметрами не запланированы.

очень жаль

ЗЫ:но неужели вызов из конструктора перезагружаемой ф-ции с именем конструктор(параметр) - настолько трудоемкая задача для разработчиков? т.е. пусть Ваш алгоритм по созданию класса остается таким же как и есть, только добавить в конце конструктора вызов конструктор(параметр) - ну и в хэлпе дать пояснение, что будет вначале вызван конструктор(), а потом конструктор(параметр)

 
Valmars  2010.11.13 05:22 2010.11.13 05:22:47
papaklass:

Подтверждаю. В новом билде 355 агенты работают очень странно. Зависимость их работы определить не могу. То работают все четыре ядра, затем могут все четыре остановить работы (busy), затем начинает работать одно ядро и так до конца оптимизации по всем инструментам рынка. Перезагрузка терминала решает проблему на некоторое время. Потом повторяется все заново.

Ещё, в новом тестере не работает OnTimer().

 

А что по поводу OnTimer()  в Тестере? 

 
Erm955:
Valmars  2010.11.13 05:22 2010.11.13 05:22:47

 

А что по поводу OnTimer()  в Тестере? 

Починили, исправление будет в новом билде.
 

подскажите плз, вот имею в терминале на демо от Альпари такую картину:


нет последнеего бара, на всех ТФ и всех валютах,

на демо от MetaQuotes - цена на последнем баре - эт я "нащелкал" гте-то в терминале? )))  - вроде в настройки графиков не лез вообще, но появилась на Альпари линия последней цены - хотя не торговал там, или со стороны сервера Альпари проблемы?

ЗЫ: хелп читал - ответов не нашел - куда делся последний бар 

ЗЫ: возможно я ошибаюсь, но после последнего терминала стали долго открываться новые графики - раньше график открывался в течении 1-3 секунд, сейчас от 10 сек  - пишет "обновление" , история подгружена, ТФ любой

 
IgorM:

подскажите плз, вот имею в терминале на демо от Альпари такую картину:


нет последнеего бара, на всех ТФ и всех валютах,

на демо от MetaQuotes - цена на последнем баре - эт я "нащелкал" гте-то в терминале? )))  - вроде в настройки графиков не лез вообще, но появилась на Альпари линия последней цены - хотя не торговал там, или со стороны сервера Альпари проблемы?

ЗЫ: хелп читал - ответов не нашел - куда делся последний бар 

ЗЫ: возможно я ошибаюсь, но после последнего терминала стали долго открываться новые графики - раньше график открывался в течении 1-3 секунд, сейчас от 10 сек  - пишет "обновление" , история подгружена, ТФ любой

У меня часто такая проблема, когда наступает понедельник и я не закрываю терминал на выходные. На всех билдах. Писал об этом ранее, но проблема так и осталась. Через какое-то время повидимому происходит синхронизация и всё нормализуется. Данные при этом не корректные
 

А про ошибку 10005 при отправке запроса на сервер (см 195 страницу ) будут какие либо комментарии ?

[Удален]  
Rosh:
Починили, исправление будет в новом билде.
А когда будут сдвиги по проблеме с событиями в тестере?
 
Interesting:
А когда будут сдвиги по проблеме с событиями в тестере?
Скоро.
1...189190191192193194195196197198199200201202203...3695
Новый комментарий