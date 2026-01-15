Ошибки, баги, вопросы - страница 1948
При каждом проходе данные надо записывать в файл при деинициализации.
Вы хотите сказать, что в советнике нужно писать сделки в файл в процессе теста или оптимизации? В самом то терминале где находятся файлы, которые вызываются закладками "результаты" и "отчет" в тестере?
Результаты оптимизации в кэше, но не в открытом виде...
Уважаемые знатоки или разработчики, подскажите как вытащить в файл результаты тестирования в мт-4для последующей обработки как рассказано тут https://www.mql5.com/ru/articles/1467?
Можете попробовать оптимизировать в самом эксперте, без плясок с бубном - описывал в блоге, но на английском (NB: там много частей).
Не находиться - в этом то и дело - пробовал в двух разных сетях!
Заработало только через экспорт/импорт списка агентов.
Проверим, спасибо.
Пожалуйста - буду рад помочь!
Раз я стал заниматься вопросом оптимизации в сети, то сразу появились вопросы:
1. При каждом тесте закачка идет советника или только при компиляции - приходиться ждать пока сеть сообразит, что пора работать - период и инструмент не меняю.
2. Работает ли сейчас ключ для активации dll - что б советники с dll в своей сети считались?
3. Если советник должен возвращать файлы по результатам работы, то это будет происходить при каждом проходе или по окончанию всей оптимизации?
4. Пожелание - научить агента следить за загрузкой процесса - если ядро занято, то агент отказывается работать и ждет окончания процесса загрузки ядра, после чего занимает ядро. Учитывая, что загрузка происходит порциями, то это будет очень хороший механизм для параллельной работы машины над другими задачами, особенно актуально при длительной оптимизации. Можно, конечно, поставить приоритет средствами виндовс, но иногда требуется и высвобождение памяти.
А нет способа их вытащить оттуда? Может быть есть какой то недокументированный способ? Ведь это же нонсенс и тупой головняк, что результаты не выводятся в файл. Вроде в логах есть процесс простого теста, но в целом ситуация какая то непонятная, почему разработчики платформы не подумали об этом?
Внимательно следя за ответами разработчиков, я пришел к выводу, что у разработчиков такой принцип - что можно сделать путем программирования, то не является первоочередной задачей для внедрения в терминал для пользователей, а что не является первоочередной задачей, то может быть никогда не реализовано. Если нужно что-то особенное, то или сами пишем или идем во фриланс.
Обнаружил неприятную ситуацию.
Оптимизирую параметры, в том числе тип МА и ТФ, часть ТФ исключена при инициализации - итог - кривой график результатов. На графике присутствует только один тип МА и не все ТФ Или я не верно его строю/читаю?
Оптимизация медленная (полный перебор параметров) или быстрая (генетический алгоритм)?
Полный, конечно. Да и какая разница какой, я же на скрине показал, что перебирались все типы МА, а на графике только SMA.