Ошибки, баги, вопросы - страница 1594
Это для меня медленно. Мне хочется все сделать через память. Собственно это и делается сейчас, только приходится вызывать GlobalMemoryStatusEx и узнавать размер доступной.
Действительно непонятно, какой практический смысл тогда имеет TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE ? Зачем его было вводить, если нам от него ни горячо, ни холодно
ну не все же кто использует данный функционал, крутятся в облаке, а придумывали его не лично для вас :)
Речь не лично обо мне, эту тему здесь поднял другой человек вообще-то, и про облако там не шло речи. Если вы сюда зашли потроллить, то прошу делать это где-то в другом месте.
Crash терминала (build 1241\32) при запуске эксперта или сразу или после перехода на вкладку Зависимости
Скрипт Test1 когда то был добавлен в избранное. Теперь такого скрипта нет, терминал неоднократно перезагружался, во вкладке Общие его нет, однако во вкладке Избранное остается несуществующая ссылка
Скрипт был удален не из терминала, а посредством файловой системы при этом вкладка Общие понимает, что скрипт был ранее удален, а вкладка Избранное - нет.
эта фраза ваша:
я на нее и ответил...
А насчет потролить, то был вопрос, я на него написал ответ, от вас тут только одни упреки в недоделках и бесполезности функционала, так что тролить идите сами в другое место :)
MetaTrader 4, build 970
Не загружаются .ex4 библиотеки
ищет библиотеку совсем по другому маршруту
А раньше то все работало
Компилятор не выдает ошибку
MetaTrader 4. Build (970) обновился, а проблема осталась
A100, 2016.05.04 18:43
MT4/950/32. Потеря цифр при смене профиля
Меняю профиль через иконку панели инструментов - сразу происходит потеря цифр на ценовой шкале (рисунок слева). Далее при смене графика путем выбора другой вкладки - цифры восстанавливаются (рисунок справа). Windows 8.1/32. Разрешение 1024x768, пробовал также 1280x1024. Масштаб 125%. На 4-x знаках терялся один знак, на пяти - два.
Началось это наверное сразу после увеличения размера шрифта в MT4 до MT5