Andrey Voytenko:

Это для меня медленно. Мне хочется все сделать через память. Собственно это и делается сейчас, только приходится вызывать GlobalMemoryStatusEx и узнавать размер доступной.

Я даже представить не могу, зачем такой большой объем данных анализировать, какой от них толк? Очевидно, что использование будет частным, т.к. не у всех ПК имеют одинаковые с вами ресурсы. Тут точно имеет смысл смотреть в сторону изменения алгоритмов. Попробуйте к примеру определить какой объем тиковой истории по одному инструменту за сутки либо за торговую сессию если это биржа и брать их периодами посуточно либо за каждую сессию.
 
Alexey Navoykov:

Действительно непонятно, какой практический смысл тогда имеет TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE ?   Зачем его было вводить, если нам от него ни горячо, ни холодно

ну не все же кто использует данный функционал, крутятся в облаке, а придумывали его не лично для вас :)
 
coderex:
ну не все же кто использует данный функционал, крутятся в облаке, а придумывали его не лично для вас :)

Речь не лично обо мне, эту тему здесь поднял другой человек вообще-то, и про облако там не шло речи.  Если вы сюда зашли потроллить, то прошу делать это где-то в другом месте.

 

Crash терминала (build 1241\32) при запуске эксперта или сразу или после перехода на вкладку Зависимости

Файлы:
Crash.ex5  14 kb
 

Скрипт Test1 когда то был добавлен в избранное. Теперь такого скрипта нет, терминал неоднократно перезагружался, во вкладке Общие его нет, однако во вкладке Избранное остается несуществующая ссылка

Скрипт был удален не из терминала, а посредством файловой системы при этом вкладка Общие понимает, что скрипт был ранее удален, а вкладка Избранное - нет.

 
Alexey Navoykov:

Речь не лично обо мне, эту тему здесь поднял другой человек вообще-то, и про облако там не шло речи.  Если вы сюда зашли потроллить, то прошу делать это где-то в другом месте.

эта фраза ваша:

Зачем его было вводить, если нам от него ни горячо, ни холодно

 я на нее и ответил...

А насчет потролить, то был вопрос, я на него написал ответ, от вас тут только одни упреки в недоделках и бесполезности функционала, так что тролить идите сами в другое место :)

 

MetaTrader 4, build 970

Не загружаются .ex4 библиотеки

#import "Q:\\Lib\\4\\Config.ex4"

ищет библиотеку совсем по другому маршруту

А раньше то все работало 

 

Компилятор не выдает ошибку

struct S {
        S( const S& s ) : i( s.i ) { Print( __FUNCSIG__ ); }
        S()                        { Print( __FUNCSIG__ ); }
        int i;
};
S f() { return (S)NULL; } //не выдает ошибку - ошибка выявляется только при выполнении
S g() { return    NULL; } //ошибка
 

MetaTrader 4. Build (970) обновился, а проблема осталась

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2016.05.04 18:43

MT4/950/32. Потеря цифр при смене профиля

 

Меняю профиль через иконку панели инструментов - сразу происходит потеря цифр на ценовой шкале (рисунок слева). Далее при смене графика путем выбора другой вкладки - цифры восстанавливаются (рисунок справа). Windows 8.1/32. Разрешение 1024x768, пробовал также 1280x1024. Масштаб 125%. На 4-x знаках терялся один знак, на пяти - два.

 Началось это наверное сразу после увеличения размера шрифта в MT4 до MT5


[Удален]  
Если ордер закрыватся по стоплоссу в комментарии должно быть [SL] [sl] [s/l] обычно, так или нет? В справке так написано. Но комментарий пуст, а ордер закрылся по стоплоссу - 2016.06.06 15:33:18.140    '52722': order #4802270 buy 0.02 EURUSD.ecn at 1.13634 closed due stop-loss at price 1.13620. Это ошибка? Как можно узнать тогда что ордер закрылся по стоплоссу?
