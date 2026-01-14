Ошибки, баги, вопросы - страница 1595
Если ордер закрыватся по стоплоссу в комментарии должно быть [SL] [sl] [s/l] обычно, так или нет? В справке так написано. Но комментарий пуст, а ордер закрылся по стоплоссу - 2016.06.06 15:33:18.140 '52722': order #4802270 buy 0.02 EURUSD.ecn at 1.13634 closed due stop-loss at price 1.13620. Это ошибка? Как можно узнать тогда что ордер закрылся по стоплоссу?
Программа читает StringFind(OrderComment()), да и в истории счёта в комментарии пустая строка, на демо при закрытии по сл комментарий ставился, на реале нет
Вот Вам для размышлений
StringFind
Поиск подстроки в строке.
int StringFind(
string string_value, // строка, в которой ищем
string match_substring, // что ищем
int start_pos=0 // с какой позиции начинать поиск
);
Параметры
string_value
[in] Строка, в которой производится поиск.
match_substring
[in] Искомая подстрока.
start_pos=0
[in] Позиция в строке, с которой должен быть начат поиск.
Возвращаемое значение
Возвращает номер позиции в строке, с которой начинается искомая подстрока, либо -1, если подстрока не найдена.
Нет единообразия в логических выражениях
Логично было бы интерпретировать оба выражения одинаково
Выражения второго типа довольно часто неявно получаются в результате макро-подстановок, а лишние warning вносят сумятицу
В MT4 при использовании стандартного zigzag шпилька перекрасилась в черный цвет (правильный цвет - зеленый). Настройки цветовой схемы стандартные, но поменял фон с черного на белый, что б видно было проблему.
косяк какой-то с картинкой
ЯндексБраузер Версия 16.4.1.8949
Компилятор не уточняет индекс массива
Заметил разницу в отображении текста на канве и с помощью текстовой метки.
Есть ли какой-нибудь режим у канвы, чтобы отображение было как у текстовой метки?
Это нужно, если комбинировать элементы управления сделанные на базе канвы с графическими объектами. Надписи на них по разному смотрятся.
