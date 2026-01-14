Ошибки, баги, вопросы - страница 1595

Aliaksandr Kryvanos:
Если ордер закрыватся по стоплоссу в комментарии должно быть [SL] [sl] [s/l] обычно, так или нет? В справке так написано. Но комментарий пуст, а ордер закрылся по стоплоссу - 2016.06.06 15:33:18.140    '52722': order #4802270 buy 0.02 EURUSD.ecn at 1.13634 closed due stop-loss at price 1.13620. Это ошибка? Как можно узнать тогда что ордер закрылся по стоплоссу?
А как вы читаете комментарий этого закрытого ордера?
Программа читает StringFind(OrderComment()), да и в истории счёта в комментарии пустая строка, на демо при закрытии по сл комментарий ставился, на реале нет
 
Aliaksandr Kryvanos:
Программа читает StringFind(OrderComment()), да и в истории счёта в комментарии пустая строка, на демо при закрытии по сл комментарий ставился, на реале нет

Вот Вам для размышлений

StringFind

Поиск подстроки в строке.

int  StringFind(
   string  string_value,        // строка, в которой ищем
   string  match_substring,     // что ищем
   int     start_pos=0          // с какой позиции начинать поиск
   );

Параметры

string_value

[in]  Строка, в которой производится поиск.

match_substring

[in]  Искомая подстрока.

start_pos=0

[in]  Позиция в строке, с которой должен быть начат поиск.

Возвращаемое значение

Возвращает номер позиции в строке, с которой начинается искомая подстрока, либо -1, если подстрока не найдена. 

Я так и написал) просто не полностью StringFind(OrderComment(), "[sl]") >= 0, всё равно, не понятно, почему на демо комментарий есть, а на реале нету? Может это "причуда" брокера?
 

Нет единообразия в логических выражениях

int f() { return 0; }
void g()
{
        if (      f() )         //1//нормально
                return;
        if ( (int)f() )         //2//warning: expression not boolean
                return;
}

Логично было бы интерпретировать оба выражения одинаково

Выражения второго типа довольно часто неявно получаются в результате макро-подстановок, а лишние warning вносят сумятицу

 

В MT4 при использовании стандартного zigzag шпилька перекрасилась в черный цвет (правильный цвет - зеленый). Настройки цветовой схемы стандартные, но поменял фон с черного на белый, что б видно было проблему.

 

 

косяк какой-то с картинкой

 

ЯндексБраузер Версия 16.4.1.8949 

 

Компилятор не уточняет индекс массива

class A { public:
        A( int n ) { a[ n ] = new A(); i[ n ] = n; }
        A() {}
        void f() { a[ i ].g(); } //нормально, но i сам является массивом
        void g() {}
         A *a[ 5 ];
        int i[ 5 ];
};
void OnStart()
{
        A a( 0 );
        a.f();
}
 

Заметил разницу в отображении текста на канве и с помощью текстовой метки.


Есть ли какой-нибудь режим у канвы, чтобы отображение было как у текстовой метки?

Это нужно, если комбинировать элементы управления сделанные на базе канвы с графическими объектами. Надписи на них по разному смотрятся.

 
Andrey Voytenko:

Заметил разницу в отображении текста на канве и с помощью текстовой метки.


Есть ли какой-нибудь режим у канвы, чтобы отображение было как у текстовой метки?

Это нужно, если комбинировать элементы управления сделанные на базе канвы с графическими объектами. Надписи на них по разному смотрятся.

Как вариант использовать канвас в режиме COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
