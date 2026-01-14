Ошибки, баги, вопросы - страница 1592
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Баг с переменной
Билд 1340 MT5
Если в переменных поставить:
то компилятор не выдаст ошибку, но в параметрах советника на графике - эти параметры исчезнут.
то есть как будто две разные переменные, хотя они одинаковые.
Добрый день!
Спасибо за обращение. Проблему воспроизвели, разбираемся
Как смогли? Напишите в сервисдеск, пожалуйста.
Данные отчета оптимизации не совпадают с реальными данными
Данные отчета оптимизации не совпадают с реальными данными
Создаю кнопку
Добавляю обработчик
Не работает нажатие кнопки в тестере стратегий, на демо/реал работает - ошибка видимо (повтор от 2016.05.25)
Похоже, осталось не замеченным разработчиками
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибка cannot refresh history [4073] MT4
Anton Zverev, 2016.06.01 19:24
Слетели (MT4 build 950) многие советники на реале из-за сабжа.
Вот данные из лога терминала, после которого это произошло
Журнал experts
MarketInfo выдавал в лог cannot refresh history [4073], возвращая ноль!
SymbolInfoDouble возвращал ноль!
ArrayCopyRates возвращал -1!
Обычно (даже если не залогинен) SymbolInfoDouble и ArrayCopyRates возвращают корректные данные. Поэтому уж на запрос цены по существующему инструменту считал, что точно получу то, что находится в Обзоре рынка. Ан нет! Нулевое значение прямо на реале во время длительной работы терминала всего лишь от того, что оборвалось (ХЗ по какой причине) соединение с торговым сервером.
Это нормально?
Создаю кнопку
Добавляю обработчик
Не работает нажатие кнопки в тестере стратегий, на демо/реал работает - ошибка видимо (повтор от 2016.05.25)
В тестере OnChartEvent не работает... Так уже давно и в справке по моему об этом написано...
Похоже, осталось не замеченным разработчиками
Один чУДАК забанил, не мог ответить.
Полегче на поворотах
PS Вас уже как-то предупреждали, что не надо публично обсуждать действия модераторов.
Вы обращались к Вашему брокеру за разъяснениями, почему не было связи с его торговым сервером?