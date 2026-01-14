Ошибки, баги, вопросы - страница 1592

Vladislav Andruschenko:

Баг с переменной 

Билд 1340 MT5 

Если в переменных поставить:

то компилятор не выдаст ошибку, но в параметрах советника на графике - эти параметры исчезнут.


 то есть как будто две разные переменные, хотя они одинаковые. 

Добрый день!


Спасибо за обращение. Проблему воспроизвели, разбираемся

Alexander:
Как смогли? Напишите в сервисдеск, пожалуйста.
Один чУДАК забанил, не мог ответить. Попробую локализовать и предоставить в ветке (в Сервисдес не верю) короткий код, вызывающий краш.
 

Данные отчета оптимизации не совпадают с реальными данными

 

 
Vladimir Pastushak:

Данные отчета оптимизации не совпадают с реальными данными

 

Это связано с валютой депозита или валюта не влияет?
Создаю кнопку


int OnInit()
  {
//---
   ObjectCreate(0,"Buy",OBJ_BUTTON,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_CORNER,3);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XDISTANCE,110);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YDISTANCE,40);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_XSIZE,100);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_YSIZE,25);
   ObjectSetString(0,"Buy",OBJPROP_TEXT,"Close All");

   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_STATE,false);
   ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_FONTSIZE,10);
   

   return(INIT_SUCCEEDED);

  }


Добавляю обработчик


void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
   if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
   {
   if(sparam == "Buy") // button has been pressed
     {    
       ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_FONTSIZE,5);
      OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.01,Ask,0,0,0);
      ObjectSetInteger(0,"Buy",OBJPROP_FONTSIZE,10);
     }
    }

  }


Не работает нажатие кнопки в тестере стратегий, на демо/реал работает - ошибка видимо (повтор от 2016.05.25)
Похоже, осталось не замеченным разработчиками

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибка cannot refresh history [4073] MT4

Anton Zverev, 2016.06.01 19:24

Слетели (MT4 build 950) многие советники на реале из-за сабжа.

Вот данные из лога терминала, после которого это произошло

1       10:45:16.704    'xxx': ping failed
1       10:45:16.707    'xxx': datacenter connecting failed [6]
0       10:45:17.352    'xxx': login on FXOpen-ECN Live Server through ECN Live DC1 (ping: 128.24 ms)

0       10:46:22.799    'xxx': login datacenter on FXOpen-ECN Live Server
0       10:46:31.671    'xxx': login on FXOpen-ECN Live Server through ECN Live DC9 (ping: 129.21 ms)
0       10:47:17.461    'xxx': login datacenter on FXOpen-ECN Live Server through ECN Live DC9 (ping: 129.21 ms)
0       10:47:17.941    'xxx': previous successful authorization performed from xxx

Журнал experts

3       10:46:19.439    cannot refresh history [4073]
.................
3       10:46:37.002    cannot refresh history [4073]
0       10:46:37.077    ArrayCopyRates(MqlRates, EURUSD, 1) - error 4073

MarketInfo выдавал в лог cannot refresh history [4073], возвращая ноль!

SymbolInfoDouble возвращал ноль!

ArrayCopyRates возвращал -1!

 

Обычно (даже если не залогинен) SymbolInfoDouble и ArrayCopyRates возвращают корректные данные. Поэтому уж на запрос цены по существующему инструменту считал, что точно получу то, что находится в Обзоре рынка. Ан нет! Нулевое значение прямо на реале во время длительной работы терминала всего лишь от того, что оборвалось (ХЗ по какой причине) соединение с торговым сервером.

 

Это нормально? 


 
Aliaksandr Kryvanos:

Создаю кнопку



Добавляю обработчик



Не работает нажатие кнопки в тестере стратегий, на демо/реал работает - ошибка видимо (повтор от 2016.05.25)

В тестере OnChartEvent   не работает...   Так уже давно и в справке по моему об этом написано...

 
Anton Zverev:

Похоже, осталось не замеченным разработчиками


Вы обращались к Вашему брокеру за разъяснениями, почему не было связи с его торговым сервером?
 
Anton Zverev:
Один чУДАК забанил, не мог ответить.

Полегче на поворотах

PS Вас уже как-то предупреждали, что не надо публично обсуждать действия модераторов.

Slawa:
Вы обращались к Вашему брокеру за разъяснениями, почему не было связи с его торговым сервером?
Ответил в той ветке.
