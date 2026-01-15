Ошибки, баги, вопросы - страница 2649

Stanislav Korotky:

Я прекрасно знаю, что главный модуль должен быть без папок - так оно и есть, папку по-умолчанию они сами "дорисовывают" выпадающими опциями справа от кнопок загрузки.

Не прокатывает.

У меня так.


 
Vladislav Andruschenko:

Всем привет.

Скажите, кто нибудь сталкивался с проблемой тестирование мультивалютных роботов?

Используете таймер? Проверьте идентичность событий таймера от прохода к проходу.

 
загружаются ли Все котировки всех валютных пар, которые требуются для советника? 

Да, котировки идентичные. Все дело в точке входа (событии, по которому работаете).

Ну, и можете натолкнуться на несколько неочевидных нюансов, например при проверке появления бара. Но это все отладчиком допиливается.

 
Контроль баров, все отключал. 
Не помню, что бы такая ошибка была ранее. 
То ли я где то , что то ошибся, то ли изменились условия в тестере. 

Такое мнение, что на разном символе, разные тики загружаются. 

Ну там например: тестируем gbpusd, значит по ней загружает все, а по остальным парам фильтрует тики для загрузки, чтобы меньше памяти использовать. 

Спасибо будем искать. 
Ну конечно же.........
 
Ну так проверьте, это же элементарно. Запишите все тики в файлы и сравните.

У меня результаты идентичные при запуске на любом инструменте.

 
Спасибо буду искать. 
А какая у вас частота ?
 
Konstantin Gruzdev:

Используете таймер? Проверьте идентичность событий таймера от прохода к проходу.

Через таймер да, 
Скорее надо повысить частоту таймера ...... 
Пропускает какое то количество тиков. От этого и разность результатов. Разность очень маленькая. Но хватит 1 тика пропустить и все переворачивается с ног на голову. 
 
Файл mql5pack-ico.zip в архиве переместите в папку.

 
Anton:

Могли бы посмотреть и эту проблему?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: HistoryTicks

fxsaber, 2020.01.09 14:43

К сожалению, обновить не получается. Автомат КБ выдает такое 
MQL4\Include\fxsaber\HistoryTicks\ArrayResize.mqh(110,14) : error 165: 'ArrayResize_Real' - function already defined and has body
MQL4\Include\fxsaber\HistoryTicks\ArrayResize.mqh(172,14) : error 165: 'ArrayResize_Real' - function already defined and has body
MQL4\Include\fxsaber\HistoryTicks\ArrayResize.mqh(110,14) : error 165: 'ArrayResize_Real' - function already defined and has body
MQL4\Include\fxsaber\HistoryTicks\ArrayResize.mqh(172,14) : error 165: 'ArrayResize_Real' - function already defined and has body
В ME все компилируется без ошибок.

Модератор обновлял руками по моей просьбе. Но не могу каждый раз просить. Автомат не проходит.

 
Vladislav Andruschenko:
А какая у вас частота ?

По тикам всех используемых инструментов.

