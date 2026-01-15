Ошибки, баги, вопросы - страница 2649
Я прекрасно знаю, что главный модуль должен быть без папок - так оно и есть, папку по-умолчанию они сами "дорисовывают" выпадающими опциями справа от кнопок загрузки.
Не прокатывает.
У меня так.
Всем привет.
Скажите, кто нибудь сталкивался с проблемой тестирование мультивалютных роботов?
Используете таймер? Проверьте идентичность событий таймера от прохода к проходу.
загружаются ли Все котировки всех валютных пар, которые требуются для советника?
Да, котировки идентичные. Все дело в точке входа (событии, по которому работаете).
Ну, и можете натолкнуться на несколько неочевидных нюансов, например при проверке появления бара. Но это все отладчиком допиливается.
Ну так проверьте, это же элементарно. Запишите все тики в файлы и сравните.
У меня результаты идентичные при запуске на любом инструменте.
Файл mql5pack-ico.zip в архиве переместите в папку.
Могли бы посмотреть и эту проблему?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: HistoryTicks
fxsaber, 2020.01.09 14:43К сожалению, обновить не получается. Автомат КБ выдает такое В ME все компилируется без ошибок.
Модератор обновлял руками по моей просьбе. Но не могу каждый раз просить. Автомат не проходит.
По тикам всех используемых инструментов.