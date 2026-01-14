Ошибки, баги, вопросы - страница 1599

Ребят подскажите при установке нового имени например графическому обьекту кнопка, свойства обьекта сохраняются ? Нажата отжата, цвет, размер .
Vladimir Pastushak:
Предположу, что да, т.к. имя - такое же свойство объекта, как и любое другое. А изменение одного свойства не должно приводить к изменению других.
 

Ошибка при компиляции

template<typename T>
struct A {
        A( const T& t ) : t( t ) {} //error: 'A<int>' - no one of the overloads can be applied to the function call
        A() {}
        T t;
};
void OnStart()
{
        int i = 5;
        A<int> ii = i;
        A<A<int> > iii = ii;
}
 

Подскажите, кто знает.  При тестировании советника на истории возникает такая ситуация, что примерно до 2013го года график эквити идет вялой синусойдой, а после как бы включается в работу и начинает бурный рост.

Терминал:  МТ4.

Историю закачал всю. Реинвестирование не использую. Торговля фикс лотом. Сам не могу понять в чем прикол.

Когда я подобное делал на МТ5 на ФОРТС, там подобные баги были связаны с отсутствием качественной истории за старые периоды.  Но в МТ4 по идее такой проблемы быть не должно, или может быть такое?

Просто разница колосальная в участках 2010 - 2013 и 2013 - 2016.  И т.е. это недостатки истории, либо это рынок раньше был такой, а потом стал резко другой.

Скрин прилагаю. 

.

 
Andrey Koldorkin:

.

просто до 2013 года был 2012 год - и все думали что умрут и особо никто не хотел работать, в том числе и советники - ленились что-то делать. Но после того как 2012 год закончился и конца света не произошло - советник решил поработать.. 

а так конечно хз чего у него в коде мозгах , что он не хотел пахать до 2013г.

 
Vladislav Andruschenko:

Дык дело в том, что у него в коде нет никакого антагонизма и личной неприязни к любым датам и котировкам.
 
Andrey Koldorkin:
ну эт к сожалению мы не знаем. я лишь предположил , что может быть. Но к сожалению в жаркие дни - антенна по передачи экстрасенсорных сигналов - отказывается также работать, как и советники до 2012 12 12 
Anton Zverev:

У меня отпуск через несколько недель. Буду находиться там, где если и будет инет, то случайно (АЗС, кафешка и т.д.). Хочется на отдыхе в свое удовольствие попрограммировать разные идеи для ТС, до которых не доходили руки. И тестить в пятерке на реальных тиках. Тиковую историю забрать получается без проблем. Даже в оффлайне тиковая история работает через CopyTicks. А как с тестером на отдыхе, где нет инета?

ЗЫ Инет и отдых - не совместимы. MT5 и отдых - вполне! 

Спасибо за offline-тестер! Работает.
Лучше всего индексация mql5.com сделана у яндекса. Некоторые свои сообщения по ключевым словам не смог найти через гугл, яху и бинг - выдавали ноль. Яндекс - тут же.
 
Vladislav Andruschenko:
ну эт к сожалению мы не знаем. я лишь предположил , что может быть. Но к сожалению в жаркие дни - антенна по передачи экстрасенсорных сигналов - отказывается также работать, как и советники до 2012 12 12 

я серьезно спрашивал, а вы тут шутки травите. 

