Ребят подскажите при установке нового имени например графическому обьекту кнопка, свойства обьекта сохраняются ? Нажата отжата, цвет, размер .
Ошибка при компиляции
Подскажите, кто знает. При тестировании советника на истории возникает такая ситуация, что примерно до 2013го года график эквити идет вялой синусойдой, а после как бы включается в работу и начинает бурный рост.
Терминал: МТ4.
Историю закачал всю. Реинвестирование не использую. Торговля фикс лотом. Сам не могу понять в чем прикол.
Когда я подобное делал на МТ5 на ФОРТС, там подобные баги были связаны с отсутствием качественной истории за старые периоды. Но в МТ4 по идее такой проблемы быть не должно, или может быть такое?
Просто разница колосальная в участках 2010 - 2013 и 2013 - 2016. И т.е. это недостатки истории, либо это рынок раньше был такой, а потом стал резко другой.
Скрин прилагаю.
просто до 2013 года был 2012 год - и все думали что умрут и особо никто не хотел работать, в том числе и советники - ленились что-то делать. Но после того как 2012 год закончился и конца света не произошло - советник решил поработать..
а так конечно хз чего у него в коде мозгах , что он не хотел пахать до 2013г.
Дык дело в том, что у него в коде нет никакого антагонизма и личной неприязни к любым датам и котировкам.
У меня отпуск через несколько недель. Буду находиться там, где если и будет инет, то случайно (АЗС, кафешка и т.д.). Хочется на отдыхе в свое удовольствие попрограммировать разные идеи для ТС, до которых не доходили руки. И тестить в пятерке на реальных тиках. Тиковую историю забрать получается без проблем. Даже в оффлайне тиковая история работает через CopyTicks. А как с тестером на отдыхе, где нет инета?
ЗЫ Инет и отдых - не совместимы. MT5 и отдых - вполне!
ну эт к сожалению мы не знаем. я лишь предположил , что может быть. Но к сожалению в жаркие дни - антенна по передачи экстрасенсорных сигналов - отказывается также работать, как и советники до 2012 12 12
я серьезно спрашивал, а вы тут шутки травите.