на смарт сообщение о отзыве на продукт приходит, в ЛК и сверху на сайте мкл нет.
 


Волшебный скрипт разворачивает время вспять ;-) 

 
на смарт сообщение о отзыве на продукт приходит, в ЛК и сверху на сайте мкл нет.
так было всегда, помню даже где то просили сделать и на сайт - ибо странно когда тебе оставляют отзывы, а еще если там и вопросы сразу задают, а ты обнаруживаешь только через 2 месяца. :-) 
 

Не баг, но не могу не поделиться 

Пишу

if((!IsRunOnTester() && TimeCurrent() >= D'2016.06.31 23:59'))// для тестировщиков, ограничение работы по времени

 Компилятор выдает варнинг 

invalid date *****.mq4  115 46

Он еще и строковые даты проверяет на правильность даты, я потрясен ) (в июне 30 дней)

 

Видимо это никого это не волнует, но все же напишу еще раз.

Реальная задача: создать массивы общим размером примерно под 100% от свободной памяти, быстро заполнить их числами, произвести расчеты и освободить их.

Пробую получить размер свободной памяти через

int mem_free_mb=(int)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE);

результат : 23987 MB, а физической памяти у меня 12141 MB т.е. в два раза меньше.

Понимаю, что эта цифра для марсиан, но все же верю и пишу скрипт для её тестирования:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
#define PARTS 5

   srand(GetTickCount());
//---
   int mem_free_mb=(int)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE);
   //mem_free_mb=5300;//<--- Столько показывает 'Доступной' в диспетчере задач.
   long mem_for_calc=(long)((double)mem_free_mb*1024*1024);
   long mem_one_part=(long)floor((double)mem_for_calc/PARTS);
   if(mem_one_part>=INT_MAX-1)
      mem_one_part=INT_MAX-1;
//---
   printf("Memory for calc: %0.f MB, parts: %d, part: %0.f MB",mem_for_calc/1024/1024,PARTS,mem_one_part/1024/1024);
   char array1[];
   char array2[];
   char array3[];
   char array4[];
   char array5[];

   int res=ArrayResize(array1,(int)mem_one_part);
   Print("Array1 Resize: ",res);
   if(res<1)return;
   printf("Reserved: %0.f MB",1.0*mem_one_part/1024/1024);

   res=ArrayResize(array2,(int)mem_one_part);
   Print("Array2 Resize: ",res);
   if(res<1)return;
   printf("Reserved: %0.f MB",2.0*mem_one_part/1024/1024);

   res=ArrayResize(array3,(int)mem_one_part);
   Print("Array3 Resize: ",res);
   if(res<1)return;
   printf("Reserved: %0.f MB",3.0*mem_one_part/1024/1024);

   res=ArrayResize(array4,(int)mem_one_part);
   Print("Array4 Resize: ",res);
   if(res<1)return;
   printf("Reserved: %0.f MB",4.0*mem_one_part/1024/1024);

   res=ArrayResize(array5,(int)mem_one_part);
   Print("Array5 Resize: ",res);
   if(res<1)return;
   printf("Reserved: %0.f MB",5.0*mem_one_part/1024/1024);

   uint gtc=GetTickCount();
   for(int i=0;i<mem_one_part;i++)
     {
      char ch=(char)rand();
      array1[i]=ch;
      array2[i]=ch;
      array3[i]=ch;
      array4[i]=ch;
      array5[i]=ch;
     }
//---
   printf("Spent time: %d ms",GetTickCount()-gtc);
  }

Получаю закономерный результат - невозможно распределить массив array3, т.к. память закончилась.

Затем раскомментирую строку, где указываю сколько сейчас доступно:

mem_free_mb=5300;//<--- Столько показывает 'Доступной' в диспетчере задач.

После этого скрипт выполняется успешно.

Не хочу быть назойливым для разработчиков, но для работы с памятью важно знать, сколько доступно.

Сделайте пожалуйста, чтобы можно было это знать через TerminalInfoInteger.

 

Вы в курсе, что в большинстве случаев Вы не сможете получить всю доступную память?

Есть такое понятие - фрагментация памяти. Вы тут решили всю память на 5 фрагментов разделить - а нет у системы ни одного непрерывного фрагмента памяти требуемого Вам размера

 
1. Можно вначале узнать, что физически означает параметр TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE ?

2. На счет фрагментов, я думаю, что этим должен заниматься менеждер памяти Windows а не программист.

Мне важно знать сколько я могу использовать в данный момент, например я хочу использовать 50 % от доступной памяти.

Другая реальная задача - это запрос CopyTicks. Если запрашивать больше тиков чем доступной памяти то получаем 'out of memory'.

 
Andrey Voytenko:

Другая реальная задача - это запрос CopyTicks. Если запрашивать больше тиков чем доступной памяти то получаем 'out of memory'.

как вариант, выгрузить данные в файл и брать оттуда необходимыми сегментами
 
Это для меня медленно. Мне хочется все сделать через память. Собственно это и делается сейчас, только приходится вызывать GlobalMemoryStatusEx и узнавать размер доступной.


	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
Действительно непонятно, какой практический смысл тогда имеет TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE ?   Зачем его было вводить, если нам от него ни горячо, ни холодно

	          




		          
	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

        
