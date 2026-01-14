Ошибки, баги, вопросы - страница 1597

Alexander:
Нет, не запускается.
cthsq09022004:
При запуске по Вашей ссылке, появляется опять это окно:
Файлы:
zdz2oxkga_bkqzxkdd.jpg  334 kb
 
cthsq09022004:
Пыталась попробовать загрузить 5 версию, тоже самое. Что делать?
Файлы:
qcxxw8pl.png  244 kb
 
cthsq09022004:
Что-то вмешивается в процесс терминала.

Проверьте компьютер на вирусы или шпионское ПО.
Так же, некоторые "ланчеры" онлайн игр могут вмешиваться в работу других программ.
Slawa:
Спасибо
Рад помочь. Обратите, пожалуйста, внимание на этот пост. Очень нужно разъяснение! Спасибо.
Anton Zverev:
Почему на MetaQuotes-Demo-hedge нельзя выставить (модфикация) открытой позиции TP?
Модификация стопов работает, только что проверили.

Почему вы так говорите?

Renat Fatkhullin:

Делаю двойной щелчок по строке открытой позиции во вкладке "Торговля". Появляется окно

  

 
и?
Меняю поля, а кнопка Изменить так и остается серой. Поля заполняю корректно.

UPD: сделал несколько переключений между вашим демо и альпари. Кнопка стала активироваться. Глюк какой-то. 

