Ошибки, баги, вопросы - страница 1597
Какая у вас ОС, битность? Какой билд терминала? Если установить программу по этой ссылке, то запустится?
Нет, не запускается.
При запуске по Вашей ссылке, появляется опять это окно:
Пыталась попробовать загрузить 5 версию, тоже самое. Что делать?
Проверьте компьютер на вирусы или шпионское ПО.
Так же, некоторые "ланчеры" онлайн игр могут вмешиваться в работу других программ.
Спасибо
Почему на MetaQuotes-Demo-hedge нельзя выставить (модфикация) открытой позиции TP?
Подтвердите, так это или нет. На Альпари-демо без проблем модифицирую TP на открытой позиции. На демо разработчиков - никак.
Модификация стопов работает, только что проверили.
Почему вы так говорите?
Делаю двойной щелчок по строке открытой позиции во вкладке "Торговля". Появляется окно
Меняю поля, а кнопка Изменить так и остается серой. Поля заполняю корректно.
UPD: сделал несколько переключений между вашим демо и альпари. Кнопка стала активироваться. Глюк какой-то.