Ошибки, баги, вопросы - страница 1601
А в чем проблема там использовать? Например так:
или так:
и еще вариантов можно придумать :)
Не работают Ваши Варианты
а должно быть по раздельно
А в МТ5 это баг или фича такая, на графике Н4 наносится вертикальная линия не по времени свечи, а как попало. На скрине показано что линия находится на времени 17:30 несмотря на то, что наносилась на графике Н4. Там-же, на скрине, вся информация о версии МТ.
Сервис - Настройки - Графики - Точная шкала времени.
Открылось окно в MT4 для генерации ключа RSA - что это за такое? Раньше такого не было - требуются пояснение о потребности и необходимости.
RSA 1024bit: Advanced Security в MetaTrader 4
То есть это зависит от конкретного брокера или банка? Просто я их столько перепробовал, а такого окна не было.