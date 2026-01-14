Ошибки, баги, вопросы - страница 1601

Новый комментарий
 
coderex:

А в чем проблема там использовать? Например так:

 или так:

и еще вариантов можно придумать :)

Не работают Ваши Варианты 

 

 

Я вывожу 10 параметров в одну строку, как и на скрине все слипается

а должно быть по раздельно 

ьвыпалыа      юокпркдлпрудкгр         кдлпжфклпжущшк                ереркер323к5ер3к6е4р3к56е
дфвлпж         фокпщшфуок               флкоп                                 543654368435646

кпафк            кфпку                          кпукпыкернрноонунеокп      3ерыерыекрвпрыкеркнрвеноаронеов 

 
Vladimir Pastushak:

Не работают Ваши Варианты 

 

 

Я вывожу 10 параметров в одну строку, как и на скрине все слипается

а должно быть по раздельно 

ьвыпалыа      юокпркдлпрудкгр         кдлпжфклпжущшк                ереркер323к5ер3к6е4р3к56е
дфвлпж         фокпщшфуок               флкоп                                 543654368435646

кпафк            кфпку                          кпукпыкернрноонунеокп      3ерыерыекрвпрыкеркнрвеноаронеов 

Действительно, этот управляющий символ не работает в принтах, только при записи в файл отрабатывает :( хотя остальные управляющие символы нормально работают, даже возврат каретки и перенос строки нормально работают. Прошу прощения за ввод в заблуждение, может какие ошибки у разработчиков, спросите у них через сервисдеск и тут отпишите их ответ, если не сложно будет.
 

А в МТ5 это баг или фича такая, на графике Н4 наносится вертикальная линия не по времени свечи, а как попало. На скрине показано что линия находится на времени 17:30 несмотря на то, что наносилась на графике Н4. Там-же, на скрине, вся информация о версии МТ.


[Удален]  
Alexey Viktorov:

А в МТ5 это баг или фича такая, на графике Н4 наносится вертикальная линия не по времени свечи, а как попало. На скрине показано что линия находится на времени 17:30 несмотря на то, что наносилась на графике Н4. Там-же, на скрине, вся информация о версии МТ.

Сервис - Настройки - Графики - Точная шкала времени.
 
Alexey Kozitsyn:
Сервис - Настройки - Графики - Точная шкала времени.
Спасибо, понял. А я с дуру подумал наоборот надо поставить галку. Даже и не помню когда поставил, или по умолчанию была поставлена...
 

Открылось окно в MT4 для генерации ключа RSA - что это за такое? Раньше такого не было - требуются пояснение о потребности и необходимости.

 

 
-Aleks-:

Открылось окно в MT4 для генерации ключа RSA - что это за такое? Раньше такого не было - требуются пояснение о потребности и необходимости.

 

RSA 1024bit: Advanced Security в MetaTrader 4
 
Karputov Vladimir:
RSA 1024bit: Advanced Security в MetaTrader 4
Спасибо - задал туда ряд вопросов.
 
Karputov Vladimir:
RSA 1024bit: Advanced Security в MetaTrader 4
То есть это зависит от конкретного брокера или банка? Просто я их столько перепробовал, а такого окна не было.
 
Alexey Volchanskiy:
То есть это зависит от конкретного брокера или банка? Просто я их столько перепробовал, а такого окна не было.
Видать на торговом сервере какой-то неуч/практикант лишнюю галочку включил :)
1...159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608...3695
Новый комментарий