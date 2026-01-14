Ошибки, баги, вопросы - страница 1479
Вот как выглядит "Окно котировок" при установках с операционной системе по-умолчанию:
Почему бы не использовать моноширинный текст в обзоре рынка и в Comment() по умолчанию? Или даже дать возможность выбора шрифта как в окне котировок.
Посмотрите, как окне котировок всё ровненько и радует глаз! А как в обзоре рынка? - Имена символов сикесь-накись, пардон, никакого эстетизма и практического удобства.
Общее правило которое необходимо использовать в этом случае. К тому что нарисовано на чарте, нужно относиться как к объекту на чарте, т.е. когда рисуете что то, то запоминайте имя нарисованных объектов, а когда нужно что то по какому то объекту сделать, то находите объект по его имени на чарте и дальше дело техники.
Ну и как вариант - использовать стандартную библиотеку классов MetaQuotes, там есть класс который как раз работает с со всякими фибо, нужно наследоваться от данного класса и дополнить свой класс необходимым функционалом. В этом случае будет гораздо проще управлять нарисованными объектами, т.к. в базовых классах MetaQuotes продуман основной функционал и что то дополнительно запоминать по объекту не нужно.
:)))
Имя то я знаю.
А дальше?
а дальше с моей стороны наверное танцы с бубном вокруг костра и несколько приседаний для повышения экстросенсорных способностей :)
по имени выбираете объект и работаете с ним, я же не знаю что у вас и как реализовано, я написал лишь общие правила, которых желательно придерживаться, что бы не изобретать велосипед
Гы.
Что никто не знает как (какой object_get) надо?
Или жалко?
Alert(ObjectGetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,1));
так показывает только с 0 и 1 первый и последний уровень.
OBJPROP_FIRSTLEVEL
но как там +n?
ObjectGet("NAME",OBJPROP_FIRSTLEVEL+1);
OBJPROP_FIRSTLEVEL+n
210+n
int
Получает/устанавливает значения уровня объекта Fibonacci с индексом n. Индекс n может быть от 0 до (количество уровней -1), но не более 31
'OBJPROP_FIRSTLEVEL1' - undeclared identifier prob.mq4 14 33
:))))))))))))))
хм.
а если так:
ObjectGet("NAME",OBJPROP_FIRSTLEVEL+1);
Добавлено:
Также само "Окно котировок" имеет настройки размера шрифта:
Попробую объяснить еще раз:
1. МТ5 стоит у меня уже лет 5 или 6, так что я в курсе, как выглядит Окно котировок в терминале по умолчанию.
2. Окно котировок, показанное на 1-ой картинке выше, с установленными пользовательскими размерами и шрифтом и передвинутое в нужное место на экране компьютера.
3. Ранее при загрузке МТ5 Окно котировок с установленными пользовательскими размерами открывалась точно в том же месте и с теми же размерами, что были при последнем выходе из программы.
4. Сейчас на всех 3-х компьютерах с разными ОС (XP, 7 и 10) Окно котировок открывается в том же месте экрана, но с несохраненными пользовательскими размерами, шрифт же при этом сохраняется пользовательский. То есть не сохраняются только установленные пользовательские размеры Окна котировок.
'+' - cannot convert enum prob.mq4 14 51
Пошел писать сервисдеск.
'+' - cannot convert enum prob.mq4 14 51
Пошел писать сервисдеск.