Ошибки, баги, вопросы - страница 1479

Karputov Vladimir:

Вот как выглядит "Окно котировок" при установках с операционной системе по-умолчанию:

Почему бы не использовать моноширинный текст в обзоре рынка и в Comment() по умолчанию? Или даже дать возможность выбора шрифта как в окне котировок.

Посмотрите, как окне котировок всё ровненько и радует глаз! А как в обзоре рынка? - Имена символов сикесь-накись, пардон, никакого эстетизма и практического удобства.

 

coderex:

Общее правило которое необходимо использовать в этом случае. К тому что нарисовано на чарте, нужно относиться как к объекту на чарте, т.е. когда рисуете что то, то запоминайте имя нарисованных  объектов, а когда нужно что то по какому то объекту сделать, то находите объект по его имени на чарте и дальше дело техники.

Ну и как вариант - использовать стандартную библиотеку классов MetaQuotes, там есть класс который как раз работает с со всякими фибо, нужно наследоваться от данного класса и дополнить свой класс необходимым функционалом. В этом случае будет гораздо проще управлять нарисованными объектами, т.к. в базовых классах MetaQuotes продуман основной функционал и что то дополнительно запоминать по объекту не нужно.

:)))

Имя то я знаю.

А дальше? 

 
Vasyl Nosal:

:)))

Имя то я знаю.

А дальше? 

а дальше с моей стороны наверное танцы с бубном вокруг костра и несколько приседаний для повышения экстросенсорных способностей :)

по имени выбираете объект и работаете с ним, я же не знаю что у вас и как реализовано, я написал лишь общие правила, которых желательно придерживаться, что бы не изобретать велосипед 

coderex:

а дальше с моей стороны наверное танцы с бубном вокруг костра и несколько приседаний для повышения экстросенсорных способностей :)

по имени выбираете объект и работаете с ним, я же не знаю что у вас и как реализовано, я написал лишь общие правила, которых желательно придерживаться, что бы не изобретать велосипед 

Гы.

 

Что никто не знает как (какой object_get) надо?

Или жалко? 

 

 Alert(ObjectGetDouble(0,"Fibo",OBJPROP_LEVELVALUE,1));

так показывает только с 0 и 1 первый и последний уровень. 

 

 OBJPROP_FIRSTLEVEL

но как там +n? 

 
Vasyl Nosal:

Гы.

 

Что никто не знает как (какой object_get) надо?

Или жалко? 

 

     ObjectGet("NAME",OBJPROP_FIRSTLEVEL+1);

OBJPROP_FIRSTLEVEL+n
210+n
int
Получает/устанавливает значения уровня объекта Fibonacci с индексом n. Индекс n может быть от 0 до (количество уровней -1), но не более 31
Vladislav Andruschenko:

'OBJPROP_FIRSTLEVEL1' - undeclared identifier prob.mq4 14 33

 

:)))))))))))))) 


 

хм. 

а если так: 

    ObjectGet("NAME",OBJPROP_FIRSTLEVEL+1);
 
Karputov Vladimir:
  1. Пожалуйста дайте информацию (первые три строчки из вкладки "Журнал"), должно быть что-то типа этого:
  2. Масштаб в операционной системе верните к 100%.

Вот как выглядит "Окно котировок" при установках с операционной системе по-умолчанию:


Добавлено:

Также само "Окно котировок" имеет настройки размера шрифта:


Попробую объяснить еще раз:

1. МТ5 стоит у меня уже лет 5 или 6, так что я в курсе, как выглядит Окно котировок в терминале по умолчанию.

2. Окно котировок, показанное на 1-ой картинке выше, с установленными пользовательскими размерами и шрифтом и передвинутое в нужное место на экране компьютера.

3. Ранее при загрузке МТ5 Окно котировок с установленными пользовательскими размерами открывалась точно в том же месте и с теми же размерами, что были при последнем выходе из программы.

4. Сейчас на всех 3-х компьютерах с разными ОС (XP, 7 и 10) Окно котировок открывается в том же месте экрана, но с несохраненными пользовательскими размерами, шрифт же при этом сохраняется пользовательский. То есть не сохраняются только установленные пользовательские размеры Окна котировок.



Vladislav Andruschenko:

хм. 

а если так:

'+' - cannot convert enum prob.mq4 14 51

 

Пошел писать сервисдеск. 


 
Vasyl Nosal:

'+' - cannot convert enum prob.mq4 14 51

 

Пошел писать сервисдеск. 


Думаю стоит изучить это семейство классов. И обязательно изучите свойства базового класса CChartObject. Там сложного нет ни чего, а работу облегчает значительно.
