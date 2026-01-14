Ошибки, баги, вопросы - страница 1478

Вопрос: можно ли по хендлу индикатора получить количество его буферов, по аналогии с  IndicatorParameters()?
 
MQL5.community: authorization failed  надпись в терминалах стоящие на сервере (VPS) , на домашнем компе все ок. что это может быть?
 
sergey fateev:
  1. Неправильно указали логин и пароль - в этом случае Ваши ошибки.
  2. Закрыты порты - обращайтесь в техподдержку хостинговой компании.
 
Karputov Vladimir:
спасибо

хост.компания помогла 

[Удален]  
Как узнать цену нарисованого уровня фибо?
 
Vasyl Nosal:
Общее правило которое необходимо использовать в этом случае. К тому что нарисовано на чарте, нужно относиться как к объекту на чарте, т.е. когда рисуете что то, то запоминайте имя нарисованных  объектов, а когда нужно что то по какому то объекту сделать, то находите объект по его имени на чарте и дальше дело техники.

Ну и как вариант - использовать стандартную библиотеку классов MetaQuotes, там есть класс который как раз работает с со всякими фибо, нужно наследоваться от данного класса и дополнить свой класс необходимым функционалом. В этом случае будет гораздо проще управлять нарисованными объектами, т.к. в базовых классах MetaQuotes продуман основной функционал и что то дополнительно запоминать по объекту не нужно.

 
OldTrader:
Karputov Vladimir:
Клавишу "F11" нажмите в терминале - похоже на то, что Вы перешли в полноэкранный режим.
OldTrader:
Нет, не помогает На всех 3-х компьютерах стала наблюдаться одна и та же картина сразу же  после последнего обновления MT5.
Так как насчет бага? Или подскажите, куда обратиться по поводу исправления.
 
OldTrader:

Ошибка явно у Вас. Как Вы заходите в операционную систему: как администратор или как обычный пользователь? Из по кого устанавливали терминал: из под администратора или из под пользователя?

Вставьте, пожалуйста:

  1.  скриншот терминала
  2. информацию (первые три строчки из вкладки "Журнал"), должно быть что-то типа этого:
    2016.01.26 20:39:46.081 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1241 started (MetaQuotes Software Corp.)
2016.01.26 20:39:46.082 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.63, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 1142 / 3981 Mb, HDD: 75506 / 233310 Mb, GMT+02:00
2016.01.26 20:39:46.082 Terminal        C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\0CFEFA8410765D70FC53545BFEFB44F4

 
Karputov Vladimir:

Вставьте, пожалуйста:

  1.  скриншот терминала
  2. информацию (первые три строчки из вкладки "Журнал"), должно быть что-то типа этого:

Не может появляться одна и та же ошибка одновременно на 3-х разных компьютерах с разными ОС  сразу же после обновления программы, если только дело не в самой программе.

Вот так должно выглядеть "Окно котировок" и так было всегда во всех предыдущих версиях:


Вот так открывается "Окно котировок" после обновления до последней версии:



Вот что написано в журнале:


 
OldTrader:
 


  1. Пожалуйста дайте информацию (первые три строчки из вкладки "Журнал"), должно быть что-то типа этого:
    2016.01.26 20:39:46.081 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1241 started (MetaQuotes Software Corp.)
2016.01.26 20:39:46.082 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.63, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 1142 / 3981 Mb, HDD: 75506 / 233310 Mb, GMT+02:00
2016.01.26 20:39:46.082 Terminal        C:\Users\KVN\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\0CFEFA8410765D70FC53545BFEFB44F4
  2. Масштаб в операционной системе верните к 100%.

Вот как выглядит "Окно котировок" при установках с операционной системе по-умолчанию:

Окно котировок


Добавлено:

Также само "Окно котировок" имеет настройки размера шрифта:

Настройки шрифта "Окна котировок"

