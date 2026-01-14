Ошибки, баги, вопросы - страница 1478
MQL5.community: authorization failed надпись в терминалах стоящие на сервере (VPS) , на домашнем компе все ок. что это может быть?
спасибо
хост.компания помогла
Как узнать цену нарисованого уровня фибо?
Общее правило которое необходимо использовать в этом случае. К тому что нарисовано на чарте, нужно относиться как к объекту на чарте, т.е. когда рисуете что то, то запоминайте имя нарисованных объектов, а когда нужно что то по какому то объекту сделать, то находите объект по его имени на чарте и дальше дело техники.
Ну и как вариант - использовать стандартную библиотеку классов MetaQuotes, там есть класс который как раз работает с со всякими фибо, нужно наследоваться от данного класса и дополнить свой класс необходимым функционалом. В этом случае будет гораздо проще управлять нарисованными объектами, т.к. в базовых классах MetaQuotes продуман основной функционал и что то дополнительно запоминать по объекту не нужно.
В последней версии MT5 обнаружен следующий баг: при загрузке/перезагрузке программы не запоминаются размеры "Окна котировок". Во всех более ранних версиях эта функция работала. т.е. при закрытии терминала сохранялись размеры Окна котировок, которые были выставлены в последний раз и при перезагрузке МТ5 Окно котировок открывалось в том месте и с теми же размерами, которые были установлены ранее. Большая просьба устранить этот баг, а то каждый раз приходится устанавливать размеры Окна котировок заново, а это реально напрягает. Спасибо.
Клавишу "F11" нажмите в терминале - похоже на то, что Вы перешли в полноэкранный режим.
Нет, не помогает На всех 3-х компьютерах стала наблюдаться одна и та же картина сразу же после последнего обновления MT5.
Так как насчет бага? Или подскажите, куда обратиться по поводу исправления.
Ошибка явно у Вас. Как Вы заходите в операционную систему: как администратор или как обычный пользователь? Из по кого устанавливали терминал: из под администратора или из под пользователя?
Не может появляться одна и та же ошибка одновременно на 3-х разных компьютерах с разными ОС сразу же после обновления программы, если только дело не в самой программе.
Вот так должно выглядеть "Окно котировок" и так было всегда во всех предыдущих версиях:
Вот так открывается "Окно котировок" после обновления до последней версии:
Вот что написано в журнале:
Вот как выглядит "Окно котировок" при установках с операционной системе по-умолчанию:
Добавлено:
Также само "Окно котировок" имеет настройки размера шрифта: