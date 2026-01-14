Ошибки, баги, вопросы - страница 1481
И? Это цена 0% и 100%
А нужно узнать цену всех уровней.
этот класс является базовым классом для семейства классов по работе с графическими объектами, в т.ч. и с фибо сущностями.
Создать их можно с объектом этих классов.
Насколько я знаю, она рассчитывается по пропорции через уровни 0 и 100. Специальных функций для этого нет.
А это что?
OBJPROP_FIRSTLEVEL+n
210+n
int
Получает/устанавливает значения уровня объекта Fibonacci с индексом n. Индекс n может быть от 0 до (количество уровней -1), но не более 31
Мне надо цену а не значение уровня.
Вы когда вопросы задаете, читаете ответы? Методы класса CChartObject:
этот класс является базовым классом для семейства классов по работе с графическими объектами, в т.ч. и с фибо сущностями.
Создать их можно с объектом этих классов.
Я лишь хочу узнать цену уровней.
Количесвто уровней узнать можно,ихнее значение можно,0 и 100% можно а цену уровней нет!
Только не пишите тут про давай вручную считай. такое должно быть,если нету надо писать чтобы сделали.
Если всё будет делать дядя то человек деградирует в пень деревяшку.
Дада. Надо много чего убрать из функций, ну чтобы вручную считать чтобы прогрес был.
Вы даже не пробовали то что дают почти готовое :) У меня зоны рассчитываются по уровням, использую семейство классов стандартной библиотеки, все дается как мне нужно - цена уровней. За вас уже большую часть работы сами MetaQuotes выполнили, а вы ленитесь создать объект класса и поработать с ним. При этом пытаетесь изобрести велосипед из примитивов. Как то не разумно, ведь все уже создано из тех же самых примитивов - бери и пользуйся :)
Единственный внятный ответ был это нету штатной функции. Нужно узначать цену 0-100% и высчитывать отсальные уровни и направление.