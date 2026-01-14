Ошибки, баги, вопросы - страница 1481

Vasyl Nosal:

И? Это цена 0% и 100%

А нужно узнать цену всех уровней. 

Вы когда вопросы задаете, читаете ответы? Методы класса CChartObject:
LevelsCount - Получает/устанавливает количество уровней объекта
LevelValue - Получает/устанавливает значение уровня

этот класс является базовым классом для семейства классов по работе с графическими объектами, в т.ч. и с фибо сущностями.

Создать их можно с объектом этих классов.

[Удален]  
Alexey Kozitsyn:
Насколько я знаю, она рассчитывается по пропорции через уровни 0 и 100. Специальных функций для этого нет.

А это что?

OBJPROP_FIRSTLEVEL+n
210+n
int
Получает/устанавливает значения уровня объекта Fibonacci с индексом n. Индекс n может быть от 0 до (количество уровней -1), но не более 31
 
Vasyl Nosal:
Мне надо цену а не значение уровня.
Только и остаётся
[Удален]  
coderex:
Вы когда вопросы задаете, читаете ответы? Методы класса CChartObject:

этот класс является базовым классом для семейства классов по работе с графическими объектами, в т.ч. и с фибо сущностями.

Создать их можно с объектом этих классов.

Я лишь хочу узнать цену уровней.

Количесвто уровней узнать можно,ихнее значение можно,0 и 100% можно а цену уровней нет!

Только не пишите тут про давай вручную считай. такое должно быть,если нету надо писать чтобы сделали. 

[Удален]  
Karputov Vladimir:
Вово. Я про то и говорю.
 
Vasyl Nosal:

Я лишь хочу узнать цену уровней.

Количесвто уровней узнать можно,ихнее значение можно,0 и 100% можно а цену уровней нет!

Только не пишите тут про давай вручную считай. такое должно быть,если нету надо писать чтобы сделали. 

Если всё будет делать дядя то человек деградирует в пень деревяшку.
[Удален]  
Karputov Vladimir:
Если всё будет делать дядя то человек деградирует в пень деревяшку.
Дада. Надо много чего убрать из функций, ну чтобы вручную считать чтобы прогрес был.
 
Vasyl Nosal:
Дада. Надо много чего убрать из функций, ну чтобы вручную считать чтобы прогрес был.
Вы даже не пробовали то что дают почти готовое :) У меня зоны рассчитываются по уровням, использую семейство классов стандартной библиотеки, все дается как мне нужно - цена уровней. За вас уже большую часть работы сами MetaQuotes выполнили, а вы ленитесь создать объект класса и поработать с ним. При этом пытаетесь изобрести велосипед из примитивов. Как то не разумно, ведь все уже создано из тех же самых примитивов - бери и пользуйся :)
[Удален]  
coderex:
Вы даже не пробовали то что дают почти готовое :) У меня зоны рассчитываются по уровням, использую семейство классов стандартной библиотеки, все дается как мне нужно - цена уровней. За вас уже большую часть работы сами MetaQuotes выполнили, а вы ленитесь создать объект класса и поработать с ним. При этом пытаетесь изобрести велосипед из примитивов. Как то не разумно, ведь все уже создано из тех же самых примитивов - бери и пользуйся :)
Единственный внятный ответ был это нету штатной функции. Нужно узначать цену 0-100% и высчитывать отсальные уровни и направление.
 
Vasyl Nosal:
Единственный внятный ответ был это нету штатной функции. Нужно узначать цену 0-100% и высчитывать отсальные уровни и направление.
Именно так. Линии Финобаччи строят процентные уровни, а не цены. Поэтому, если хотите цены уровней, нужно немного посчитать.
