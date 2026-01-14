Ошибки, баги, вопросы - страница 1486
Поиск по сайту работает криво. Забиваю "Мастер MQL5". Выбираю раздел "Статьи". Результат.
Еще и скриншоты иногда левые вставляются.
100%
Вообще неудобно.
Нету последних сообщений(для поиска танцы с бубеном).
Короче изобрели велосипед. На всех(почти) форумах удобно.
Подскажите, а что написать в поддержку, какие порты надо открыть?
Для начала - балаклаву с тыковки снять :)))
Зачем снимать? Если так прийти к хостеру, то и просить ничего не нужно будет - всё так сделают :)
Как на forum.mql4.com подписаться на тему, которую читаю?
Ее что, постоянно через поиск искать, а название темы в блокнотик записывать?
Форум какой то кастрированный. Функциональности НОЛЬ!
Рядом с названием темы нужно нажать на звездочку. Тема попадет в избранное и не нужно будет ее искать.
Я Вас конечно благодарю, за попытку помочь! НО!!!
Специально указал ссылку на форум, о котором спрашивал.
Где звездочка??? Если он работает, так зачем же его кастрировать???