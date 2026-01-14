Ошибки, баги, вопросы - страница 1486

Новый комментарий
Поиск по сайту работает криво. Забиваю "Мастер MQL5". Выбираю раздел "Статьи". Результат.

Еще и скриншоты иногда левые вставляются. 

Alexey Kozitsyn:

100%

Вообще неудобно.

Нету последних сообщений(для поиска танцы с бубеном).

Короче изобрели велосипед. На всех(почти) форумах удобно. 

 
Karputov Vladimir:
  1. Неправильно указали логин и пароль - в этом случае Ваши ошибки.
  2. Закрыты порты - обращайтесь в техподдержку хостинговой компании.
Подскажите, а что написать в поддержку, какие порты надо открыть?
 
Николай:
Подскажите, а что написать в поддержку, какие порты надо открыть?
Для начала - балаклаву с тыковки снять :)))
 
Artyom Trishkin:
Для начала - балаклаву с тыковки снять :)))
Зачем снимать? Если так прийти к хостеру, то и просить ничего не нужно будет - всё так сделают :)
 
Karputov Vladimir:
Зачем снимать? Если так прийти к хостеру, то и просить ничего не нужно будет - всё так сделают :)
Ну... то, что репой в пол уложат - к бабке не ходи...
 

Как на forum.mql4.com подписаться на тему, которую читаю?

Ее что, постоянно через поиск искать, а название темы в блокнотик записывать?

Форум какой то кастрированный. Функциональности НОЛЬ!

Aleksandr Novikov:

+++++
Aleksandr Novikov:

Рядом с названием темы нужно нажать на звездочку. Тема попадет в избранное и не нужно будет ее искать.
 
Alexey Kozitsyn:
Я Вас конечно благодарю, за попытку помочь! НО!!!

Специально указал ссылку на форум, о котором спрашивал.


Где звездочка??? Если он работает, так зачем же его кастрировать???

