Ошибки, баги, вопросы - страница 1857
А как перегрузить операторы [] и =, что бы можно было писать так:
спасибо, а как перегрузить еще раз оператор [] что бы можно было писать в дополнение к вышенаписанному еще так:
еще раз спасибо, а то не знал как с этими перегрузками поступить, раздельно делаю, все получается, а вместе ни как ))
опечатка в документации?
https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticksrange
Тестер уходит в режим жуткого тормоза после 25К транзакций.
Запускаем 1585, по тикам, RTS-6.17, Metaquotes-Demo
Не вижу причин появления тормозов. Такое ощущение, что написано ArrayResize(Orders, ArraySize(Orders) + 1). Т.е. Reserve_Size не используется.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2017.04.19 08:58
У кого-нибудь воспроизводится? Настройки тестера такие
Результат
Т.е. прогон в 250К тиков за 16 минут.
Каким образом в тестере возможно замерить падение его производительности? Пробовал через GetTickCount и глобальные переменные - не выходит.