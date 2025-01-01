Справочник MQL5Основы языкаСинтаксисИдентификаторы
- Комментарии
- Идентификаторы
- Зарезервированные слова
Идентификаторы
Идентификаторы используются в качестве имен для переменных и функций. Длина идентификатора не может превышать 63 знака.
Допустимые символы при написании идентификатора: цифры 0-9, латинские прописные и строчные буквы а-z и А-Z, распознаваемые как разные символы, символ подчеркивания (_). Первый символ не может быть цифрой.
Идентификатор не должен совпадать с зарезервированным словом.
Примеры:
|
NAME1 namel Total_5 Paper
Смотри также