Идентификаторы

Идентификаторы используются в качестве имен для переменных и функций. Длина идентификатора не может превышать 63 знака.

Допустимые символы при написании идентификатора: цифры 0-9, латинские прописные и строчные буквы а-z и А-Z, распознаваемые как разные символы, символ подчеркивания (_). Первый символ не может быть цифрой.

Идентификатор не должен совпадать с зарезервированным словом.

Примеры:

NAME1 namel Total_5 Paper

