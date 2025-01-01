ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаНечеткая логикаПравила для нечетких систем 

Правила для нечетких систем

Нечеткая система (система нечеткого логического вывода) — это получение заключения в виде нечеткого множества, соответствующего текущим значениям входов, с использованием совокупности нечетких правил и нечетких операций.

Нечеткие правила определяют взаимосвязь между входами и выходами исследуемого объекта. Количество правил в системе не ограничено. Обобщенный формат нечетких правил таков:

если условие (посылка) правила, то заключение правила.

Условие правила характеризует текущее состояние объекта. Заключение правила характеризует то, как условие повлияет на объект.  

Класс правил для нечетких систем

Описание

CMamdaniFuzzyRule

Класс для реализации нечеткого логического правила для алгоритма Мамдани

CSugenoFuzzyRule

Класс для реализации нечеткого логического правила для алгоритма Сугено

CSingleCondition

Класс задает нечеткое условие, выраженное парой "Нечеткая переменная — Нечеткий терм".

CConditions

Класс задает набор нечетких условий, связанных оператором.  

CGenericFuzzyRule

Базовый класс для реализации обоих типов нечетких правил.