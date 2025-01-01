Правила для нечетких систем

Нечеткая система (система нечеткого логического вывода) — это получение заключения в виде нечеткого множества, соответствующего текущим значениям входов, с использованием совокупности нечетких правил и нечетких операций.

Нечеткие правила определяют взаимосвязь между входами и выходами исследуемого объекта. Количество правил в системе не ограничено. Обобщенный формат нечетких правил таков:

если условие (посылка) правила, то заключение правила.

Условие правила характеризует текущее состояние объекта. Заключение правила характеризует то, как условие повлияет на объект.