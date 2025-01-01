Правила для нечетких систем
Нечеткая система (система нечеткого логического вывода) — это получение заключения в виде нечеткого множества, соответствующего текущим значениям входов, с использованием совокупности нечетких правил и нечетких операций.
Нечеткие правила определяют взаимосвязь между входами и выходами исследуемого объекта. Количество правил в системе не ограничено. Обобщенный формат нечетких правил таков:
если условие (посылка) правила, то заключение правила.
Условие правила характеризует текущее состояние объекта. Заключение правила характеризует то, как условие повлияет на объект.
|
Класс правил для нечетких систем
|
Описание
|
Класс для реализации нечеткого логического правила для алгоритма Мамдани
|
Класс для реализации нечеткого логического правила для алгоритма Сугено
|
Класс задает нечеткое условие, выраженное парой "Нечеткая переменная — Нечеткий терм".
|
Класс задает набор нечетких условий, связанных оператором.
|
Базовый класс для реализации обоих типов нечетких правил.