- Conclusion
- Condition
- CreateCondition
CreateCondition
Создаёт условие для нечёткого правила по заданным параметрам.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Параметры
var
[in] Нечёткая переменная.
term
[in] Нечёткий терм.
Возвращаемое значение
Состояние нечёткого правила.
CreateCondition
Создаёт условие для нечёткого правила по заданным параметрам.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Параметры
var
[in] Нечёткая переменная.
term
[in] Нечёткий терм.
not
[in] Флаг, указывающий, нужно ли применять к условию отрицание.
Возвращаемое значение
Состояние нечёткого правила.
CreateCondition
Создаёт условие для нечёткого правила по заданным параметрам.
|
CFuzzyCondition* CreateCondition(
Параметры
var
[in] Нечёткая переменная.
term
[in] Нечёткий терм.
not
[in] Флаг, указывающий, нужно ли применять к условию отрицание.
hedge
[in] Тип связки условия.
Возвращаемое значение
Состояние нечёткого правила.