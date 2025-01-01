CreateCondition

Создаёт условие для нечёткого правила по заданным параметрам.

CFuzzyCondition* CreateCondition(

CFuzzyVariable* var,

CFuzzyTerm* term,

)

Параметры

var

[in] Нечёткая переменная.

term

[in] Нечёткий терм.

Возвращаемое значение

Состояние нечёткого правила.

CreateCondition

Создаёт условие для нечёткого правила по заданным параметрам.

CFuzzyCondition* CreateCondition(

CFuzzyVariable* var,

CFuzzyTerm* term,

bool not,

)

Параметры

var

[in] Нечёткая переменная.

term

[in] Нечёткий терм.

not

[in] Флаг, указывающий, нужно ли применять к условию отрицание.

Возвращаемое значение

Состояние нечёткого правила.

CreateCondition

Создаёт условие для нечёткого правила по заданным параметрам.

CFuzzyCondition* CreateCondition(

CFuzzyVariable* var,

CFuzzyTerm* term,

bool not,

HedgeType hedge

)

Параметры

var

[in] Нечёткая переменная.

term

[in] Нечёткий терм.

not

[in] Флаг, указывающий, нужно ли применять к условию отрицание.

hedge

[in] Тип связки условия.

Возвращаемое значение

Состояние нечёткого правила.