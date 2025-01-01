ДокументацияРазделы
CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // нечёткая переменная
   CFuzzyTerm*      term,     // нечёткий терм
   )

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable*  var,      // нечёткая переменная
   CFuzzyTerm*      term,     // нечёткий терм
   bool             not,      // флаг, указывающий, нужно ли применять к условию отрицание
   )

not

 [in]  Флаг, указывающий, нужно ли применять к условию отрицание.

CFuzzyCondition*  CreateCondition(
   CFuzzyVariable* var,      // нечёткая переменная
   CFuzzyTerm*     term,     // нечёткий терм
   bool            not,      // флаг, указывающий, нужно ли применять к условию отрицание
   HedgeType       hedge     // тип связки условия
   )

not

 [in]  Флаг, указывающий, нужно ли применять к условию отрицание.

hedge

 [in]  Тип связки условия.

