Базовый класс для обоих типов нечетких правил. Декларация class CGenericFuzzyRule : public IParsableRule Заголовок #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh> Иерархия наследования CObject IParsableRule CGenericFuzzyRule Прямые потомки CMamdaniFuzzyRule, CSugenoFuzzyRule Методы класса Метод класса Описание Conclusion Возвращает и устанавливает заключение нечёткого правила Condition Возвращает и устанавливает условие (набор условий) 'if' для нечёткого правила CreateCondition Создаёт условие для нечёткого правила по заданным параметрам Методы унаследованные от CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare