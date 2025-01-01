ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 

CGenericFuzzyRule

Базовый класс для обоих типов нечетких правил.

Декларация

   class CGenericFuzzyRule : public IParsableRule

Заголовок

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      IParsableRule

          CGenericFuzzyRule

Прямые потомки

CMamdaniFuzzyRule, CSugenoFuzzyRule

Методы класса

Метод класса  

Описание

Conclusion

Возвращает и устанавливает заключение нечёткого правила

Condition

Возвращает и устанавливает условие (набор условий) 'if' для нечёткого правила

CreateCondition

Создаёт условие для нечёткого правила по заданным параметрам

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
