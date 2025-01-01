ДокументацияРазделы
Возвращает указатель на интерфейс IEqualityComparer<T>, использующийся для организации множества.

IEqualityComparer<T>* Comparer() const;

Возвращаемое значение

Возвращает указатель на интерфейс IEqualityComparer<T>.