Comparer Возвращает указатель на интерфейс IEqualityComparer<T>, использующийся для организации множества. IEqualityComparer<T>* Comparer() const; Возвращаемое значение Возвращает указатель на интерфейс IEqualityComparer<T>.