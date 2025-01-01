ДокументацияРазделы
Копирует все элементы множества в указанный массив, начиная с определенного индекса.

int CopyTo(
   T&         dst_array[],     // массив для записи
   const int  dst_start=0      // начальный индекс для записи
   );

Параметры

&dst_array[]

[out]  Массив, в который будут записаны элементы множества.

dst_start=0

[in]  Индекс в массиве, с которого начинается копирование.

Возвращаемое значение

Возвращает количество скопированных элементов.