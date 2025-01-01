- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
CopyTo
Копирует все элементы множества в указанный массив, начиная с определенного индекса.
|
int CopyTo(
Параметры
&dst_array[]
[out] Массив, в который будут записаны элементы множества.
dst_start=0
[in] Индекс в массиве, с которого начинается копирование.
Возвращаемое значение
Возвращает количество скопированных элементов.