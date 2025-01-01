- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
Определяет, содержит ли текущее множество все элементы из заданной коллекции или массива.
Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.
|
bool SetEquals(
Версия для работы с массивом.
|
bool SetEquals(
Параметры
*collection
[in] Коллекция для сопоставления элементов.
&collection[]
[in] Массив для сопоставления элементов.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае, если в текущем множестве есть все элементы указанной коллекции или массива, иначе false.