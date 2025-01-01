- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TrimExcess
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
IntersectWith
Выполняет операцию пересечения текущей и переданной коллекции (массива). То есть оставляет в текущей коллекции только те элементы, которые имеются также и в указанной коллекции (массиве).
Версия для работы с коллекцией, реализующей интерфейс ICollection<T>.
|
void IntersectWith(
Версия для работы с массивом.
|
void IntersectWith(
Параметры
*collection
[in] Коллекция, с которой будет строиться произведение.
&collection[]
[in] Массив, с которым будет строиться произведение.
Примечание
Результат записывается в текущую коллекцию (массив).