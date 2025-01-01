ДокументацияРазделы
Определяет, содержит ли множество элемент с указанным значением.

bool Contains(
    item     // искомое значение
   );

Параметры

item

[in]  Искомое значение.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если во множестве есть элемент с указанным значением, иначе false.