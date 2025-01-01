//--- example for CArrayLong::CompareArray(const CArrayLong*)

#include <Arrays\ArrayLong.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayLong *array=new CArrayLong;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- create source array

CArrayLong *src=new CArrayLong;

if(src==NULL)

{

printf("Object create error");

delete array;

return;

}

//--- add source arrays elements

//--- . . .

//--- compare with another array

int result=array.CompareArray(src);

//--- delete arrays

delete src;

delete array;

}