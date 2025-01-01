EigenHessenbergSchurQ

Вычисляет собственные значения матрицы Хессенберга H и матриц T и Z из разложения Шура H = Z T Z**T, где T — верхняя квазитреугольная матрица (форма Шура), а Z — ортогональная матрица векторов Шура. Опционально Z может быть перемножена справа с входной ортогональной матрицей Q, что позволяет получить факторизацию Шура матрицы A, которая была приведена к форме Хессенберга H ортогональной матрицей Q:

A = Q*H*Q**T = (QZ)*T*(QZ)**T.

LAPACK-функция HSEQR. См. также Разложение Шура.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenHessenbergSchurQ(

matrix& Q,

vectorc& eigen_values,

matrix& schur_t,

matrix& schur_z

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenHessenbergSchurQ(

matrixf& Q,

vectorcf& eigen_values,

matrixf& schur_t,

matrixf& schur_z

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::EigenHessenbergSchurQ(

matrixc& Q,

vectorc& eigen_values,

matrixc& schur_t,

matrixc& schur_z

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::EigenHessenbergSchurQ(

matrixcf& Q,

vectorcf& eigen_values,

matrixcf& schur_t,

matrixcf& schur_z

);

Параметры

Q

[in] Ортогональная матрица Q, полученная методом ReflectHessenbergToQ. Матрица Q может быть матрицей нулевого размера. В этом случае разложению подвергается сама матрица Хессенберга H, а не исходная матрица A. Если используется матрица Q, то вычисляется разложение исходной матрицы A, приведенной к форме Хессенберга (см. ReduceToHessenberg).

eigen_values

[out] Вектор собственных значений.

schur_t

[out] Верхнетреугольная матрица Шура (форма Шура для входной матрицы).

schur_z

[out] Матрица векторов Шура.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Реальные (не комплексные) матрицы могут иметь комплексное решение. Поэтому входной вектор собственных значений должен быть комплексным. В случае комплексного решения код ошибки устанавливается в 4019 (ERR_MATH_OVERFLOW). В противном случае нужно учитывать только реальные части комплексных значений вектора собственных значений.