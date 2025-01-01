FactorizationLDLSyTridPD

Вычисляет разложение (факторизацию) симметричной положительно определенной (для вещественных данных) или эрмитовой положительно определенной (для комплексных данных) трехдиагональной матрицы A. Разложение имеет вид:

A = L * D * L**T, если используется нижнетреугольная (или симметричная) матрица A,

или

A = U**T * D * U, если используется верхнетреугольная матрица A,

где L — нижнетреугольная матрица с единицами на диагонали, U — верхнетреугольная матрица с единицами на диагонали. D — диагональная матрица. LAPACK-функция PTTRF.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::FactorizationLDLSyTridPD(

matrix& L,

matrix& D

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::FactorizationLDLSyTridPD(

matrixf& L,

matrixf& D

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::FactorizationLDLSyTridPD(

matrixc& L,

matrixc& D

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::FactorizationLDLSyTridPD(

matrixcf& L,

matrixcf& D

);

Параметры

L

[out] Нижнетреугольная или верхнетреугольная матрица с единицами по диагонали.

D

[out] Диагональная матрица D.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечание

Матрицы L и D могут быть использованы для последующих вычислений с помощью методов LDLSyTridPDLinearEquationsSolution и LDLSyTridPDCondNumReciprocal.