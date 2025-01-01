- LinearEquationsSolution
Решает уравнение Сильвестра для вещественных квазитреугольных или комплексных треугольных матриц:
op(A)*X + X*op(B) = scale*C
или
op(A)*X - X*op(B) = scale*C
где op(A) = A, A**T или A**H, а A и B — верхнетреугольные матрицы. A имеет размер m на m, а B — n на n; правая часть C и решение X имеют размер m на n, при этом коэффициент масштабирования scale устанавливается в значение <= 1 для предотвращения переполнения в X.
LAPACK-функция TRSYL.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::SylvesterEquationTriangular(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::SylvesterEquationTriangular(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::SylvesterEquationTriangular(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::SylvesterEquationTriangular(
Параметры
transa
[in] Значение из перечисления ENUM_BLAS_TRANS, задающее опцию op(A).
transb
[in] Значение из перечисления ENUM_BLAS_TRANS, задающее опцию op(B).
isign
[in] Значение из перечисления ENUM_SYLVESTER_ISIGN, задающее знак в уравнении.
B
[in] Верхнетреугольная матрица B.
C
[in] Матрица C, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений.
X
[out] Матрица X с решением уравнения Сильвестра.
scale
[out] Коэффициент масштабирования, устанавливаемый ≤ 1 для предотвращения переполнения в X.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица C.
ENUM_BLAS_TRANS
Перечисление, задающее опции op(A) и op(B).
|
Идентификатор
|
Описание
|
BLASTRANS_N
|
'N' — без транспонирования
|
BLASTRANS_T
|
'T' — транспонирование
|
BLASTRANS_C
|
'C' — сопряженное транспонирование
Для вещественных матриц значение BLASTRANS_C трактуется как транспонирование.
Для комплексных матриц значение BLASTRANS_T трактуется как сопряженное транспонирование.
ENUM_SYLVESTER_ISIGN
Перечисление, определяющее знак в уравнении.
|
Идентификатор
|
Описание
|
ISIGN_PLUS
|
+1 — решается op(A)*X + X*op(B) = scale*C
|
ISIGN_MINUS
|
-1 — решается op(A)*X - X*op(B) = scale*C