CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Flat_001a - эксперт для MetaTrader 4

Leonid Basis | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
3284
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт работает в самые тихие часы (после закрытия американской сессии и до открытия азиатской сессии).

Эксперт отлажен под дэйтафид определенной дилинговой компании и может работать хуже в других центрах.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9899

Recycle Recycle

анализ совместного движения фин. инструментов

MA_Ishimoku MA_Ishimoku

Еще один вариант Скользяшей средней.

Топор Топор

Мой первый грааль (скальпинг ).

MaEnv_02B_v2 MaEnv_02B_v2

Индикатор помогает сделать вывод стоит ли входить в рынок или надо подождать, т.к. цена находится во флэте.