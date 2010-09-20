Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Flat_001a - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3284
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт работает в самые тихие часы (после закрытия американской сессии и до открытия азиатской сессии).
Эксперт отлажен под дэйтафид определенной дилинговой компании и может работать хуже в других центрах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9899
Recycle
анализ совместного движения фин. инструментовMA_Ishimoku
Еще один вариант Скользяшей средней.
Топор
Мой первый грааль (скальпинг ).MaEnv_02B_v2
Индикатор помогает сделать вывод стоит ли входить в рынок или надо подождать, т.к. цена находится во флэте.