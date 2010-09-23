CodeBaseРазделы
Индикаторы

ytg_NO_CONNECT - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
6985
(2)
Description:

The indicator works in real time with the advent of teak. Used only for the period M1.

  • The indicator indicates the gaps with the broker and record the time, the multiplicity of one minute.
  • The link is displayed using the graphical display window, the label in the absence of communication, these tags are not displayed, so you can see visually and to determine the time when a lack of communication with the broker.
  • External adjustment, you can specify type of graphic marks and its color.

Image:

