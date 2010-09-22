CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ytg_Count_Tick - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
8226
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор исследования тиков.

Индикатор работает только на периоде М1, значения показываются только с приходом тика.



С приходом тика индикатор вычисляет ценовую разницу между ценой вновь пришедшего тика и ценой предыдущего тика. Если это значение ценовой разницы будет равно +1 пункт, то в строку «+1 pips» будет записано количество тиков величиной в один пункт пришедших за один минутный бар.

В строку «+2 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в +2 пункта.

В строку «+3 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в +3 пункта.

В строку «+4 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в +4 пункта.

В строку «+5 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в +5 пункта.

В строку «>+5 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей больше +5 пункта.

В строку «-1 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -1 пункта.

В строку «-2 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -2 пункта.

В строку «-3 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -3 пункта.

В строку «-4 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -4 пункта.

В строку «-5 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -5 пункта.

В строку «>-5 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей меньше -5 пункта.

В строку «+max» записывается максимальная положительная ценовая разница тика пришедшего в течении минутного бара.

В строку «-max» записывается максимальная отрицательная ценовая разница тика пришедшего в течении минутного бара.

В строку «sum» суммируется и записывается ценовые разницы всех тиков пришедших в течении минутного бара.


На примере рассмотрим выделенную область красной рамкой:




Количество тиков с ценовой разницей размером в:

+1 пункт было 11 штук

+2 пункта было 5 штук

+3 пункта было 10 штук

+4 пункта было 4 штук

+5 пункта был 1

больше +5 пункта был 1

с максимальной положительной разницей был тик размеров в 6 пунктов

-1 пункта было 6 штук

-2 пункта было 2 штук

-3 пункта было 2 штук

-4 пункта нет

-5 пункта было 2 штук

меньше -5 пункта был 1

с максимальной отрицательной разницей был тик размеров в -13 пунктов

Суммарная ценовая разница всех тиков пришедших за один минутный бар равна 41 пункт.

MaEnv_02B_v2 MaEnv_02B_v2

Индикатор помогает сделать вывод стоит ли входить в рынок или надо подождать, т.к. цена находится во флэте.

Топор Топор

Мой первый грааль (скальпинг ).

ytg_NO_CONNECT ytg_NO_CONNECT

Indicator ytg_NO_CONNECT

Ouartiles (Квартиль) Ouartiles (Квартиль)

Индикатор отображает 1, 2 и 3 квартили выборки.