Индикатор исследования тиков.

Индикатор работает только на периоде М1, значения показываются только с приходом тика.









С приходом тика индикатор вычисляет ценовую разницу между ценой вновь пришедшего тика и ценой предыдущего тика. Если это значение ценовой разницы будет равно +1 пункт, то в строку «+1 pips» будет записано количество тиков величиной в один пункт пришедших за один минутный бар.

В строку «+2 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в +2 пункта.

В строку «+3 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в +3 пункта.

В строку «+4 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в +4 пункта.

В строку «+5 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в +5 пункта.

В строку «>+5 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей больше +5 пункта.

В строку «-1 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -1 пункта.

В строку «-2 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -2 пункта.

В строку «-3 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -3 пункта.

В строку «-4 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -4 пункта.

В строку «-5 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -5 пункта.

В строку «>-5 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей меньше -5 пункта.

В строку «+max» записывается максимальная положительная ценовая разница тика пришедшего в течении минутного бара.

В строку «-max» записывается максимальная отрицательная ценовая разница тика пришедшего в течении минутного бара.

В строку «sum» суммируется и записывается ценовые разницы всех тиков пришедших в течении минутного бара.





На примере рассмотрим выделенную область красной рамкой:













Количество тиков с ценовой разницей размером в:

+1 пункт было 11 штук

+2 пункта было 5 штук

+3 пункта было 10 штук

+4 пункта было 4 штук

+5 пункта был 1

больше +5 пункта был 1

с максимальной положительной разницей был тик размеров в 6 пунктов

-1 пункта было 6 штук

-2 пункта было 2 штук

-3 пункта было 2 штук

-4 пункта нет

-5 пункта было 2 штук

меньше -5 пункта был 1

с максимальной отрицательной разницей был тик размеров в -13 пунктов

Суммарная ценовая разница всех тиков пришедших за один минутный бар равна 41 пункт.