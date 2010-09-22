Ставь лайки и следи за новостями
ytg_Count_Tick - индикатор для MetaTrader 4
- 8226
Индикатор исследования тиков.
Индикатор работает только на периоде М1, значения показываются только с приходом тика.
С приходом тика индикатор вычисляет ценовую разницу между ценой вновь пришедшего тика и ценой предыдущего тика. Если это значение ценовой разницы будет равно +1 пункт, то в строку «+1 pips» будет записано количество тиков величиной в один пункт пришедших за один минутный бар.
В строку «+2 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в +2 пункта.
В строку «+3 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в +3 пункта.
В строку «+4 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в +4 пункта.
В строку «+5 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в +5 пункта.
В строку «>+5 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей больше +5 пункта.
В строку «-1 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -1 пункта.
В строку «-2 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -2 пункта.
В строку «-3 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -3 пункта.
В строку «-4 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -4 пункта.
В строку «-5 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей в -5 пункта.
В строку «>-5 pips» записываются количество тиков с ценовой разницей меньше -5 пункта.
В строку «+max» записывается максимальная положительная ценовая разница тика пришедшего в течении минутного бара.
В строку «-max» записывается максимальная отрицательная ценовая разница тика пришедшего в течении минутного бара.
В строку «sum» суммируется и записывается ценовые разницы всех тиков пришедших в течении минутного бара.
На примере рассмотрим выделенную область красной рамкой:
Количество тиков с ценовой разницей размером в:
+1 пункт было 11 штук
+2 пункта было 5 штук
+3 пункта было 10 штук
+4 пункта было 4 штук
+5 пункта был 1
больше +5 пункта был 1
с максимальной положительной разницей был тик размеров в 6 пунктов
-1 пункта было 6 штук
-2 пункта было 2 штук
-3 пункта было 2 штук
-4 пункта нет
-5 пункта было 2 штук
меньше -5 пункта был 1
с максимальной отрицательной разницей был тик размеров в -13 пунктов
Суммарная ценовая разница всех тиков пришедших за один минутный бар равна 41 пункт.
Индикатор помогает сделать вывод стоит ли входить в рынок или надо подождать, т.к. цена находится во флэте.Топор
