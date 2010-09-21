Смотри, как бесплатно скачать роботов
Топор - эксперт для MetaTrader 4
- 7811
Описание:
Идея этого советника в том, чтобы удваивать лоты после каждой убыточной сделки и возвращаться к исходному после профитной.
Проблема в том, что в тестере он торгует как надо, а на демо-счете не хочет удваивать. Кто знает, подскажите, в чём ошибка?
P.S. Как я уже сказал, это мой первый опыт, не судите строго.
Типерь вроде как торгует, но лот он увеличивает сравнив с паследним закрытым ордером.
