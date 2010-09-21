CodeBaseРазделы
Топор - эксперт для MetaTrader 4

Абдурахман
Описание:

Идея этого советника в том, чтобы удваивать лоты после каждой убыточной сделки и возвращаться к исходному после профитной.

Проблема в том, что в тестере он торгует как надо, а на демо-счете не хочет удваивать. Кто знает, подскажите, в чём ошибка?

Картинка:


P.S. Как я уже сказал, это мой первый опыт, не судите строго.

Типерь вроде как торгует, но лот он увеличивает сравнив с паследним закрытым ордером.  


