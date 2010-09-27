Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Тестер ММ - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4416
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Начав торговать на реальных торговых счетах, я столкнулся со множеством вопросов:
- какую сумму денег положить на депозит?
- какое кредитное плечо выбрать для торгового счета?
- какой залог будет для торгуемой валютной пары?
- что лучше брать валютную пару где маленький спред и больший залог или наоборот?
- как лучше торговать одним ордером 0.1 лота или десятью по 0.01лота?
и т.д. и т.п.....
Устав читать и боясь, что все не удержу в голове я написал несложный код, который имитирует торговлю на реальном счете. Этот советник не торгует, т.е. в нем отсутствуют функции торговых команд серверу брокера, поэтому этот код можно использовать на реальных торговых счетах.
Как работать с этим советником:
Открываем график необходимого инструмента в автономном режиме. После запуска советника будет следующий внешний вид:
где:
1 - основной элемент управления, его необходимо обязательно выделить кликом мышки и переносить на остальные метки для выдачи команд советнику
2 - команды имитации выставления рыночных ордеров
3- увеличение обьема ордера перед выставлением
4 - отключение/включение иммитации движения ценовой метки и метки времени
5 - метка времени
6 - метка цены
настройки советника:
extern double Balance = 10000; // начальный баланс
extern int slipage = 3; // проскальзование в пп при выставлении ордера
extern int pause = 500; // пауза в мс для перерисовки
extern int timeshift = 10; // смещение на графике в барах
extern int linewith = 5; // длина линии иммитирующей ордер
extern color color_buy = Red; // цвет линии иммитирующей ордер BUY
extern color color_sell = Blue; // цвет линии иммитирующей ордер SELL
extern bool comment = true; // включения комментария с информацией о торговом счете
Пример работы:
входим на торговый счет на котором мы хотим имитировать торговлю и запускаем советника, добавляем необходимые индикаторы
- мы хотим выставить рыночный ордер SELL объемом 0.15 лота, для этого выделяем кликом мышки Х и переносим Х вначале на LOTx+, затем на LOT+ - пока не увидим в поле Обьем орд: цифру 0.15
затем перемещаем Х на надпись SELL
- результатом этих действий будет появление короткого отрезка который будет располагаться на перекрестие линий цены и времени
- при выставлении следующего ордера во время автоскролинга меток цены и времени нас не устраивает положение этих меток: перетягиваем Х на поле TIMEon и убираем Х от надписи, результатом должно быть появление надписи TIMEoff - значит метки цены и времени теперь доступны для выделения кликом мышки и перетягивания на необходимый уровень
- закрытие ордеров оптимально осуществлять при отключенном скролинге меток цены и времени, т.е. надпись TIMEoff, для закрытия ордера необходимо выделить короткую линию имитирующую рыночный ордер и потянуть за любой край по диагонали - результатом будет алерт с сообщением о закрытии ордера по цене на которой располагается метка цены:
если вы схватите линию иммитирующую рыночный ордер за середину то Вы можете "пожульничать" и переставить ордер на необходимый уровень :)
версия 1.01:
Добавил запись в файл при каждом выставлении виртуального ордера, исправил ошибку при расчете прибыли
версия 1.02:
сделал корректное закрытие виртуальных ордеров - сигнал (Алерт) теперь будет появляться всегда
Советник работает по идее индикатора Nik_PSAR_2B.chart_delta_MACD
Для любителей кластерного анализа валют и треугольников(4-5-6-7-ми угогольников, замкнутых систем).
Вычисление и сортировка корреляции между всеми парными сочетаниями символов из "Обзора рынка".EA_RSI_MA_001a
Советник работает на основе индикатора RSI-MA (EURUSD, D1).