Тестер ММ - эксперт для MetaTrader 4

Igor Makanu
Опубликован:
Обновлен:
Начав торговать на реальных торговых счетах, я столкнулся со множеством вопросов:

- какую сумму денег положить на депозит?

- какое кредитное плечо выбрать для торгового счета?

- какой залог будет для торгуемой валютной пары?

- что лучше брать валютную пару где маленький спред и больший залог или наоборот?

- как лучше торговать одним ордером 0.1 лота или десятью по 0.01лота? 

и т.д. и т.п.....

Устав читать и боясь, что все не удержу в голове я написал несложный код, который имитирует торговлю  на реальном счете. Этот советник не торгует, т.е. в нем отсутствуют функции торговых команд серверу брокера, поэтому этот код можно использовать на реальных торговых счетах. 

Как работать с этим советником:

Открываем график необходимого инструмента в автономном режиме. После запуска советника будет следующий внешний вид:

 

 

где:

1 - основной элемент управления, его необходимо обязательно выделить кликом мышки и переносить на остальные метки для выдачи команд советнику

2 - команды имитации выставления рыночных ордеров

3- увеличение обьема ордера перед выставлением

4 -  отключение/включение иммитации движения ценовой метки и метки времени

5 - метка времени

6 - метка  цены

 настройки советника:

extern double Balance = 10000; // начальный баланс
extern int slipage = 3; // проскальзование в пп при выставлении ордера
extern int pause = 500; // пауза в мс для перерисовки
extern int timeshift = 10; // смещение на графике в барах
extern int linewith = 5; // длина линии иммитирующей ордер
extern color color_buy = Red; // цвет линии иммитирующей ордер BUY
extern color color_sell = Blue; // цвет линии иммитирующей ордер SELL
extern bool comment = true; // включения комментария с информацией о торговом счете

Пример работы: 

входим на торговый счет на котором мы хотим имитировать торговлю и запускаем советника, добавляем необходимые индикаторы

- мы хотим выставить рыночный ордер SELL объемом 0.15 лота, для этого выделяем кликом мышки Х и переносим Х вначале на LOTx+, затем на LOT+ - пока не увидим в поле Обьем орд: цифру 0.15

затем перемещаем Х на надпись  SELL

- результатом этих действий будет появление короткого отрезка который будет располагаться на перекрестие линий цены и времени

- при выставлении следующего ордера во время автоскролинга  меток цены и времени нас не устраивает положение этих меток: перетягиваем Х на поле TIMEon и убираем Х от надписи, результатом должно быть появление надписи TIMEoff - значит метки цены и времени теперь доступны для выделения кликом мышки и перетягивания на необходимый уровень

- закрытие ордеров оптимально осуществлять  при отключенном скролинге меток цены и времени, т.е. надпись TIMEoff, для закрытия ордера необходимо выделить короткую линию имитирующую рыночный ордер и потянуть за любой край по диагонали - результатом будет алерт с сообщением о закрытии ордера по цене на которой располагается метка цены:

 

 

если вы схватите линию иммитирующую рыночный ордер за середину то Вы можете "пожульничать" и переставить ордер на необходимый уровень :)

версия 1.01: 

Добавил запись в файл при каждом выставлении виртуального ордера, исправил ошибку при расчете прибыли

 версия 1.02: 

сделал корректное закрытие виртуальных ордеров - сигнал (Алерт) теперь будет появляться всегда

