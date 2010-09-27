CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

chart_delta_MACD - индикатор для MetaTrader 4

KONDOR
Просмотров:
5100
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Для любителей кластерного анализа валют и треугольников(4-5-6-7-ми угольников, замкнутых систем).
Необходимо наличие в терминале 28-ми пар, включающих 8 основных валют ("EUR","GBP","AUD","NZD","USD","CAD","CHF","JPY").
При добавлении на график, возможно торможение терминала на неск. секунд.
Сам еще не придумал, как этим пользоваться :) . Если будут интересные стратегии, пишите на мыло.

 

RSI-MA RSI-MA

Индикатор является комбинацией 2-х классических индикаторов RSI и MA. Торговля более надежная и стабильная.

PHV PHV

Аппроксимация Паркинсона исторической волатильности.

EA_PSar_002B_v1 EA_PSar_002B_v1

Советник работает по идее индикатора Nik_PSAR_2B.

Тестер ММ Тестер ММ

Советник для ручного тестирования торговой стратегии с расчетом залоговых средств, эквити и прибыли от торговли