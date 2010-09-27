Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
chart_delta_MACD - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5100
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Для любителей кластерного анализа валют и треугольников(4-5-6-7-ми угольников, замкнутых систем).
Необходимо наличие в терминале 28-ми пар, включающих 8 основных валют ("EUR","GBP","AUD","NZD","USD","CAD","CHF","JPY").
При добавлении на график, возможно торможение терминала на неск. секунд.
Сам еще не придумал, как этим пользоваться :) . Если будут интересные стратегии, пишите на мыло.
RSI-MA
Индикатор является комбинацией 2-х классических индикаторов RSI и MA. Торговля более надежная и стабильная.PHV
Аппроксимация Паркинсона исторической волатильности.
EA_PSar_002B_v1
Советник работает по идее индикатора Nik_PSAR_2B.Тестер ММ
Советник для ручного тестирования торговой стратегии с расчетом залоговых средств, эквити и прибыли от торговли