CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Image2Graph - фото на чарте - скрипт для MetaTrader 4

---
Просмотров:
5742
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Инструкция:

  • Ставим скрипт
  • Кидаем все txt файлы в папку experts/files
  • Делаем самый мелкий масштаб графика, убираем сетку, в свойствах графика " график сверху" отключаем.
  • Скрипт использует макрос RGB, поэтому в свойствах разрешите импорт из внешних.
  • В свойствах скрипта, указываем имя txt файла и развлекаемся :)

Вот так выглядит результат


Подготовка других фото.

1. вам понадобится сервис на подобии этого

2. Полученный html файл я очистил, убрав все теги и оставив только используемый символ '|', цвета с символом '#'. И разделители строк - символ '@'

3. Сохраняем очищенный html в папку experts/files и используем.


Советник Ketty Советник Ketty

Советник разработан с целью проверки стратегии, описанной в книге Кетти Лин «Дейтрейдинг на рынке Форекс». В основе советника закономерность действий британских трейдеров по «выбиванию» стопов в начале лондонской сессии.

Tester2Graph - перенос отчета тестера на график Tester2Graph - перенос отчета тестера на график

Индикатор предназначен для отображения сделок и результирующего эквити/баланса из отчета тестера на графике валюты.

Nik_PSAR_2B Nik_PSAR_2B

Parabolic SAR для текущего ТФ и 3 следующих ТФ с Alert. Этот индикатор создан по просьбе maks741 и с помощью Николая.

GreenTrade 94% прибыли! GreenTrade 94% прибыли!

Прибыльный советник!