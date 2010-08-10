Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Image2Graph - фото на чарте - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5742
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Инструкция:
- Ставим скрипт
- Кидаем все txt файлы в папку experts/files
- Делаем самый мелкий масштаб графика, убираем сетку, в свойствах графика " график сверху" отключаем.
- Скрипт использует макрос RGB, поэтому в свойствах разрешите импорт из внешних.
- В свойствах скрипта, указываем имя txt файла и развлекаемся :)
Вот так выглядит результат
Подготовка других фото.
1. вам понадобится сервис на подобии этого
2. Полученный html файл я очистил, убрав все теги и оставив только используемый символ '|', цвета с символом '#'. И разделители строк - символ '@'
3. Сохраняем очищенный html в папку experts/files и используем.
Советник разработан с целью проверки стратегии, описанной в книге Кетти Лин «Дейтрейдинг на рынке Форекс». В основе советника закономерность действий британских трейдеров по «выбиванию» стопов в начале лондонской сессии.Tester2Graph - перенос отчета тестера на график
Индикатор предназначен для отображения сделок и результирующего эквити/баланса из отчета тестера на графике валюты.
Parabolic SAR для текущего ТФ и 3 следующих ТФ с Alert. Этот индикатор создан по просьбе maks741 и с помощью Николая.GreenTrade 94% прибыли!
Прибыльный советник!