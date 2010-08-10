Советник разработан с целью проверки стратегии, описанной в книге Кетти Лин «Дейтрейдинг на рынке Форекс». В основе советника закономерность действий британских трейдеров по «выбиванию» стопов в начале лондонской сессии.

Индикатор предназначен для отображения сделок и результирующего эквити/баланса из отчета тестера на графике валюты.