Стратегия эксплуатирует общее представление о британских трейдерах как известных “охотниках за стопами”. Это означает, что первоначальное движение при открытии Лондона не всегда может быть истинным.

В оригинале правила стратегии для открытия длинной позиции следующие:

После открытия лондонской сессии ждём, пока цена не сделает новый диапазонный минимум, который по крайней мере на 25 пунктов ниже цены открытия (диапазоном считается движение цены между франкфуртским и лондонским открытием).

Затем пара разворачивается и пробивает максимум.

Ставим ордер на покупку на 10 пунктов выше максимума диапазона.

Стоплосс 20 пунктов.

Пример для короткой позиции.

Параметры советника по умолчанию.

CheckTimeStart = "07:00" - время начала для расчёта канала.

CheckTimeEnd = "08:00" - время окончания для расчёта канала.

OpenTime =8 - время начала для выставления ордера.

CloseTime =18 - время окончания для выставления ордера.

Delta =30 - превышение границы канала в пунктах.

OrderPriceShift =10 - отступ от противоположной границы канала для выставления ордера.

StopLoss =25 - стоплосс.

TakeProfit=75 - тейкпрофит.

Тест советника на истории 7 лет с параметрами по умолчанию (GBPUSD).



Рабочий таймфрейм: M 15. Можно тестировать на сформированных барах.

Рабочий инструмент: GBPUSD .

Количество знаков в котировках задаётся во входных параметрах (по умолчанию 5).



