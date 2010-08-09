CodeBaseРазделы
Советники

Советник Ketty - эксперт для MetaTrader 4

Андрей
Просмотров:
13068
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Стратегия эксплуатирует общее представление о британских трейдерах как известных “охотниках за стопами”. Это означает, что первоначальное движение при открытии Лондона не всегда может быть истинным.

В оригинале правила стратегии для открытия длинной позиции следующие:

  • После открытия лондонской сессии ждём, пока цена не сделает новый диапазонный минимум, который по крайней мере на 25 пунктов ниже цены открытия (диапазоном считается движение цены между франкфуртским и лондонским открытием).
  • Затем пара разворачивается и пробивает максимум.
  • Ставим ордер на покупку на 10 пунктов выше максимума диапазона.
  • Стоплосс 20 пунктов.
Пример для короткой позиции.

Параметры советника по умолчанию.

  • CheckTimeStart = "07:00" - время начала для расчёта канала.
  • CheckTimeEnd = "08:00" - время окончания для расчёта канала.
  • OpenTime=8 - время начала для выставления ордера.
  • CloseTime=18 - время окончания для выставления ордера.
  • Delta=30 - превышение границы канала в пунктах.
  • OrderPriceShift=10 - отступ от противоположной границы канала для выставления ордера.
  • StopLoss=25 - стоплосс.
  • TakeProfit=75 - тейкпрофит.

Тест советника на истории 7 лет с параметрами по умолчанию (GBPUSD).

    • Рабочий таймфрейм: M15. Можно тестировать на сформированных барах.
    • Рабочий инструмент: GBPUSD.
    • Количество знаков в котировках задаётся во входных параметрах (по умолчанию 5).

    Подробнее об этом и некоторых других советниках: wellforex.ru

