Советник Ketty - эксперт для MetaTrader 4
- 13068
Стратегия эксплуатирует общее представление о британских трейдерах как известных “охотниках за стопами”. Это означает, что первоначальное движение при открытии Лондона не всегда может быть истинным.
В оригинале правила стратегии для открытия длинной позиции следующие:
- После открытия лондонской сессии ждём, пока цена не сделает новый диапазонный минимум, который по крайней мере на 25 пунктов ниже цены открытия (диапазоном считается движение цены между франкфуртским и лондонским открытием).
- Затем пара разворачивается и пробивает максимум.
- Ставим ордер на покупку на 10 пунктов выше максимума диапазона.
- Стоплосс 20 пунктов.
Параметры советника по умолчанию.
- CheckTimeStart = "07:00" - время начала для расчёта канала.
- CheckTimeEnd = "08:00" - время окончания для расчёта канала.
- OpenTime=8 - время начала для выставления ордера.
- CloseTime=18 - время окончания для выставления ордера.
- Delta=30 - превышение границы канала в пунктах.
- OrderPriceShift=10 - отступ от противоположной границы канала для выставления ордера.
- StopLoss=25 - стоплосс.
- TakeProfit=75 - тейкпрофит.
Тест советника на истории 7 лет с параметрами по умолчанию (GBPUSD).
- Рабочий таймфрейм: M15. Можно тестировать на сформированных барах.
- Рабочий инструмент: GBPUSD.
- Количество знаков в котировках задаётся во входных параметрах (по умолчанию 5).
Подробнее об этом и некоторых других советниках: wellforex.ru
