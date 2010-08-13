CodeBaseРазделы
Мультивалютник - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Опубликован:
Обновлен:
Реализован то идее 143alex.

Данный советник работает в качестве индикатора.

Выводит на график к которому присоединен линии, длина каждой линии равна расстоянию в пунктах между первым и последним тиком за определенное количество секунд (количество секунд задаётся в настройках). Хорошо показывает, какая пара отстает, в то время как остальные начали движение вверх/вниз.

Используются пары: EURUSD, EURCAD, EURJPY, EURCHF, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF.

Крайние левые линии показывают среднее значение 4 правых линий.

Картинка:


