Реализован то идее 143alex.



Данный советник работает в качестве индикатора.



Выводит на график к которому присоединен линии, длина каждой линии равна расстоянию в пунктах между первым и последним тиком за определенное количество секунд (количество секунд задаётся в настройках). Хорошо показывает, какая пара отстает, в то время как остальные начали движение вверх/вниз.



Используются пары: EURUSD, EURCAD, EURJPY, EURCHF, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF.



Крайние левые линии показывают среднее значение 4 правых линий.



Картинка:





