Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
GreenTrade 94% прибыли! - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12172
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 5 Минут (M5) 2000.01.01 00:00 - 2010.08.11 23:55 (2000.01.01 - 2010.08.12)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры MA_period=67; RSI_period=57; Tral=12; TakeProfit=300; StopLoss=300; Index_orders=7;
Баров в истории 773881 Смоделировано тиков 34238542 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 6156.45 Общая прибыль 22877.65 Общий убыток -16721.20
Прибыльность 1.37 Матожидание выигрыша 4.11
Абсолютная просадка 1188.60 Максимальная просадка 4799.70 (26.95%) Относительная просадка 31.82% (4683.80)
Всего сделок 1499 Короткие позиции (% выигравших) 156 (95.51%) Длинные позиции (% выигравших) 1343 (95.09%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1426 (95.13%) Убыточные сделки (% от всех) 73 (4.87%)
Самая большая прибыльная сделка 100.00 убыточная сделка -306.20
Средняя прибыльная сделка 16.04 убыточная сделка -229.06
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 220 (2750.15) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2143.40)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 4737.50 (195) непрерывный убыток (число проигрышей) -2143.40 (7)
Средний непрерывный выигрыш 79 непрерывный проигрыш 4
Parabolic SAR для текущего ТФ и 3 следующих ТФ с Alert. Этот индикатор создан по просьбе maks741 и с помощью Николая.Image2Graph - фото на чарте
Есть необходимость отобразить картинку и логотип на графике? Нет проблем!
Для мульти-валютного анализа.Multy4
Показывает в отдельном окне приведенные к одному масштабу котировки четырёх задаваемых входными параметрами инструментов.