SHI Channel true (NB-channel) - индикатор для MetaTrader 4
- 29945
Индикатор SHI_Channel_true отображает динамические скользящие каналы Баришпольца на графике в автоматическом режиме.
Суть индикатора в том, что он находит ближайший по времени фрактал на истории, ищет следующий и проводит по ним линию. На противоположной стороне проводит параллельную линию по максимальному фракталу. И между ними посредине среднюю линию.
Параметры (в скобках значение параметра по умолчанию):
BarsForFract(0) - Длина "плеча" фрактала.
Классический фрактал состоит из пяти баров, экстремум и по два бара ("плечо" равно 2) с каждой стороны. Однако для пущей важности можно и увеличить "плечо". Если
параметр равен 0, то размер "плеча" зависит от временного интервала графика и задаётся программой автоматически.
Индикатор работает на всех валютных парах и всех таймфреймах начиная с М1.
SHI Channel true (NB-channel)
