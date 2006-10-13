SHI Channel true (NB-channel)

Индикатор SHI_Channel_true отображает динамические скользящие каналы Баришпольца на графике в автоматическом режиме.

Суть индикатора в том, что он находит ближайший по времени фрактал на истории, ищет следующий и проводит по ним линию. На противоположной стороне проводит параллельную линию по максимальному фракталу. И между ними посредине среднюю линию.



Параметры (в скобках значение параметра по умолчанию):

BarsForFract(0) - Длина "плеча" фрактала.



Классический фрактал состоит из пяти баров, экстремум и по два бара ("плечо" равно 2) с каждой стороны. Однако для пущей важности можно и увеличить "плечо". Если параметр равен 0, то размер "плеча" зависит от временного интервала графика и задаётся программой автоматически.



Индикатор работает на всех валютных парах и всех таймфреймах начиная с М1.

