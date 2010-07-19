CodeBaseРазделы
Скрипты

OBJ_on_CHART - скрипт для MetaTrader 4

Анатолий Сергеев
4007
(3)
Небольшой скрипт, для более комфортной работы с графиками.

Так вот, о сути неудобства: допустим, набросали мы на М15 треугольник с помощью трендовых линий (растянули фибу и т. д.), при переключении на больший таймфрейм, например, daily, понятное дело, вместо треугольника, мы видим «пятно» из графических объектов.


Для решения этой проблемы и был мной написан данный скрипт. Работает он по принципу «Что случилось в Вегасе — остается в Вегасе», после создания графических объектов, видимость которых вы хотите ограничить текущим таймфреймом, просто включаете скрипт, и свойство «Отображение» всех вновь созданных объектов (которое равно 0, то есть «Показывать на всех таймфреймах» ), будет изменено на значение для текущего периода.

Конечно этот способ решения проблемы «просвечивания» объектов между периодами не универсален, так как ранее созданные объекты для других таймфреймов, также могут иметь значение параметра «Отображение» равное нулю, но если начинать «разрисовывать» график с самого начала с использованием данного скрипта, то объектов с нулевым значением этого свойства не должно остаться вовсе, и проблема идентификации объектов решится сама собой.

Данная работа была написана, и используется мной достаточно давно, исключительно для удобства, может быть пригодится не только мне, для этого и публикую ее здесь.
_________________________________________

С уважением Анатолий Сергеев.
E-mail: mql.sergeev@yandex.ru
ICQ : 456-442-722

